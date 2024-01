Die Tonies-Aktie bewegte sich im vergangenen Jahr fast ausschließlich seitwärts. Jetzt ist sie nach oben ausgebrochen. Wir loten aus, wo die nächsten Kursziele liegen könnten.

Die Aktie des im November 2021 über eine sogenannte SPAC ("Special Purpose Acquisition Company") an die Börse gegangenen Audio-Boxen Herstellers Tonies verfiel vergangenes Jahr in einen zwölfmonatigen Dornröschenschlaf. Nun ist allerdings Bewegung in den Titel gekommen. Wie ist die Aktie im Wochen- und im Tageschart einzustufen?