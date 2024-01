Trading-Chance Alibaba: Bullish Engulfing Pattern in schwachem Umfeld

Werbung

Das war auffällig: Der US-Aktienmarkt gab am Mittwoch deutlich nach, aber die Aktie des chinesischen Online-Händlers Alibaba lief in die Gegenrichtung, landete nach schwachem Start im Plus und generierte ein bullisches Pattern im Candlestick-Chart: Eine Trading-Chance Long.

Alibaba ist ein international operierender, chinesischer Onlinehändler, der sich durch seine zahlreichen, ganz unterschiedlichen Standbeine auszeichnet. Hier finden sich ein Finanzsektor, ein Cloud-Bereich, B2B- und B2C-Plattformen und so manches mehr. Nicht zuletzt durch diese Vielseitigkeit ist das Unternehmen in den letzten zehn Jahren immens gewachsen. Doch was den Gewinn angeht, sah es zuletzt trüber aus, was am Aktienkurs nicht spurlos vorbeiging: Seit Ende 2020 befindet sich die Aktie in einer Baisse, aber:

Worst Case-Szenario bereits eingepreist?

Es ist gut möglich, dass die Marktteilnehmer hier bereits so ziemlich alles Negative eingepreist haben, die Chancen aber nicht. So kam es Mitte November zu einem Kurseinbruch, weil da bekannt wurde, dass Alibaba im Frühjahr angedeutete Spin Offs einzelner Unternehmenssparten vorerst auf Eis gelegt habe. Doch die gleichzeitig vorgelegten Ergebnisse des dritten Quartals, die einen kräftigen Anstieg beim Gewinn pro Aktie auswiesen, gingen dabei schlicht unter.

Während die Anleger in den letzten Jahren immer bärischer wurden, wurden die Analysten dies nicht. Keine der momentan 48 Experten-Einschätzungen lautet auf „Verkaufen“, das durchschnittliche Kursziel für Alibaba liegt mit momentan 126 US-Dollar meilenweit über dem derzeitigen Kursniveau. Das bietet Chancen, die indes bislang nicht in eine mittelfristig relevante Aufwärtswende führten. Lichtblicke gab es zuletzt aber trotzdem:

Bullisch Engulfing Pattern in einem schwachen Umfeld

Zum einen drehte die Aktie an der unteren Begrenzung des mittelfristigen Abwärtstrendkanals nach oben, das war schon mal gut, denn das zeigt, dass das bärische Lager hier nicht übermäßig aggressiv agiert. Zum anderen fiel gestern auf, dass die Alibaba-Aktie gegen den Gesamtmarkt in den USA lief und zulegte. Und das führte zu einem potenziell bullischen Bild im Candlestick-Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen hier für den Mittwoch eine lange weiße Kerze, die den roten Kerzenkörper des Dienstags komplett einhüllt. Alibaba startete also im Minus, um im Plus zu schließen. Dieses Bild nennt sich „bullish engulfing pattern“ und ist schon für sich genommen ein gutes Signal, in einem fallenden Gesamtmarkt aber umso mehr. Für risikofreudige Trader bietet diese Ausgangslage eine lukrative Long-Chance, die man indes mit Rücksicht auf das wacklige Gesamtmarkt-Umfeld mit moderatem Hebel und einem konsequenten Stop Loss angehen sollte.

Long-Chance für Risikofreudige

Wir würden hier ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 53,324 US-Dollar, woraus sich momentan ein Hebel von 3,35 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 68,60 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0960 im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,37 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Alibaba lautet HC18D9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 77,79 US-Dollar, 80,77 US-Dollar, 86,38 US-Dollar, 87,83 US-Dollar

Unterstützungen: 74,07 US-Dollar, 70,08 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Alibaba

Basiswert Alibaba WKN HC18D9 ISIN DE000HC18D97 Basispreis 53,324 US-Dollar K.O.-Schwelle 53,324 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,35 Stop Loss Zertifikat 1,37 Euro

