EQS-News: Erster Exit im Jahr 2024: Mutares hat VALTI erfolgreich an das Management des Unternehmens verkauft

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Erster Exit im Jahr 2024: Mutares hat VALTI erfolgreich an das Management des Unternehmens verkauft



05.01.2024 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erster Exit im Jahr 2024: Mutares hat VALTI erfolgreich an das Management des Unternehmens verkauft München, 5. Januar 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen VALTI erfolgreich an das Management des Unternehmens verkauft. VALTI ist ein europäischer Hersteller von nahtlosen Präzisionsstahlrohren, der sowohl die Lagerherstellerindustrie als auch einen großen Teil des Maschinenbaus beliefert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Montbard, Frankreich, beschäftigt rund 160 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von ca. EUR 60 Mio. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren aktiv und hat sich mit einem Marktanteil von ca. 25 % zum zweitgrößten europäischen Akteur auf dem Markt für Lagerrohre entwickelt. Es liefert seine Produkte an verschiedene Branchen wie Lagertechnik, Maschinenbau sowie die Öl- und Gasindustrie. Zu diesem Zweck bietet VALTI eine umfassende Produktpalette und maßgeschneiderte Abmessungen nach Kundenwunsch. Nach der Übernahme von Vallourec im Juni 2022 basierte die erfolgreiche Neupositionierung in erster Linie auf der Herauslösung des Geschäfts von Vallourec, einschließlich des Ausbaus der erforderlichen Ressourcen, der Sicherung der langfristigen Versorgung mit Rohstoffen, der Beendigung defizitärer Verträge, der Fokussierung auf Spezialprodukte und der Erschließung neuer Märkte zur weiteren Diversifizierung gegenüber den historischen Aktivitäten. Robin Laik, CEO und Gründer von Mutares, kommentiert: „Wir freuen uns, den Verkauf unseres Portfoliounternehmens VALTI bekannt geben zu können. Die Exit-Strategie orientiert sich am Best-Owner-Prinzip. Wir bringen VALTI in ein Umfeld, in dem das Unternehmen sein Wachstum fortsetzen und seine Kompetenzen weiter ausbauen kann.“ Francois Martin, CEO von VALTI, fügt hinzu: „Wir sind sehr stolz auf das, was bei VALTI bisher erreicht wurde, und ich freue mich darauf, das Unternehmen weiter umzugestalten und den Weg für eine solide Zukunft zu ebnen.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

05.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com