dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Qiagen will 300 Millionen Dollar an Aktionäre ausschütten

VENLO - Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen will durch einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf 300 Millionen US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Dabei solle eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Die Hauptversammlung hatte im Juni 2023 grünes Licht gegeben. In Euro soll die Ausschüttungssumme 273 Millionen Euro nicht überschreiten.

ROUNDUP 2: Kabinenteil im Flug abgerissen - Bestimmte Boeings vorerst am Boden

PORTLAND - Nach dem Abriss eines Kabinenteils samt Fenster während eines Fluges hat die US-Luftfahrtbehörde FAA ein vorübergehendes Startverbot für mehr als 170 Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max angeordnet. Die Behörde teilte am Samstag mit, es seien sofortige Inspektionen bestimmter Exemplare dieses Modells nötig, die jeweils etwa vier bis acht Stunden in Anspruch nähmen. Erst danach könnten die Jets wieder in Betrieb gehen. Dies gilt für Maschinen, die von US-Fluggesellschaften betrieben werden oder auf amerikanischem Territorium unterwegs sind - weltweit 171 Flugzeuge.

'WSJ'/Erste US-Megaübernahme 2024 steht bevor: Synopsys will Ansys

NEW YORK - In den USA bahnt sich die erste große Übernahme des neuen Jahres an. Der Software-Spezialist Synopsys befinde sich in fortgeschrittenen Gespräch über eine Übernahme des Branchenkollegen Ansys , berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Synopsys könnte etwa 400 US-Dollar je Aktie in bar und Anteilscheinen bieten, hieß es weiter. Damit hätte die Übernahme einen Wert von etwa 35 Milliarden Dollar.

Nach Betrugsserie: Vorerst keine Entlastung des Aurubis-Vorstands auf HV

HAMBURG - Nach dem Ärger rund um Diebstahl- und Betrugsfälle beim Hamburger Kupferkonzern Aurubis sollen Vorstand und Aufsichtsrat auf der anstehenden Hauptversammlung noch nicht entlastet werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder beider Organe zu vertagen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Einladung zum Online-Aktionärstreffen am 15. Februar hervorgeht. "Hintergrund sind die laufenden Untersuchungen zu den gegen die Gesellschaft gerichteten kriminellen Aktivitäten, die zu Fehlbeständen an Edelmetallen geführt haben."

ROUNDUP: Tesla wendet sich gegen Tarifbindung - Bürgervotum zur Erweiterung

GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautobauer Tesla lehnt die Forderung einer Tarifbindung kategorisch ab. "Wir konzentrieren uns auf uns selbst, um schnell und ohne unnötige Eskalation zu Lösungen für unsere Mitarbeiter zu kommen und damit deutlich schnellere Anpassungen zu realisieren", sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur. Dies werde regelmäßig überprüft.

IG Metall erwartet harte Tarifrunde bei Volkswagen

HANNOVER - Die IG Metall bereitet sich angesichts des neuen Sparkurses bei Volkswagen auf schwierige Tarifverhandlungen vor. "Wir müssen uns auf eine harte Auseinandersetzung einstellen, die sich gewaschen hat", sagte der Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die im zweiten Halbjahr anstehende Tarifrunde bei Europas größtem Autobauer. "Es ist ja nicht so, dass das bisher ein Selbstläufer war. Aber mit den jüngsten Verlautbarungen zum Performance-Programm wird es sich sicherlich noch einmal härter."

Betriebsratschef: Sparziele von Daimler Truck nicht realistisch

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Betriebsratschef Michael Brecht hat die Sparziele des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck kritisiert und als unrealistisch bezeichnet. "Wenn man sich Ziele setzt, dann müssen die Ziele zwar anspruchsvoll, aber letztendlich auch erreichbar sein", sagte Brecht am Hauptsitz des Dax -Konzerns in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart.

BVB steht vor Leihgeschäft mit Linksverteidiger Maatsen

MARBELLA - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll bei der Suche nach einem Linksverteidiger fündig geworden sein. Die Verhandlungen über einen Wechsel des Niederländers Ian Maatsen vom FC Chelsea sind nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky weit fortgeschritten. Demnach soll der 21 Jahre alte Junioren-Nationalspieler zeitnah für sechs Monate ausgeliehen werden. Eine mündliche Einigung habe es bereits gegeben.

Gewerkschaft: Stellantis schließt Fiat-Werk in Polen

ROM/BIELSKO BIALA - Der Autobauer Stellantis schließt das traditionsreiche Fiat-Werk für 1.3 Multijet-Motoren im polnischen Bielsko Biala, 486 Mitarbeiter werden somit ihren Job verlieren. Dies teilte Wanda Struzyk, Vorsitzende der Gewerkschaft Solidarnosc laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa mit.

Betriebsrat hält Kaufhauskette Galeria für zukunftsfähig

DÜSSELDORF - Der Betriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof hält die Kaufhauskette trotz der Turbulenzen der Konzernmutter Signa für zukunftsfähig. "Dass nun die Kerngesellschaften der Signa-Gruppe insolvent sind, bedeutet, dass wir uns von der Signa-Gruppe und ihren Interessen befreien können", sagte Betriebsratschef Jürgen Ettl der "Wirtschaftswoche" (Sonntag). Finde sich ein neuer Eigentümer, der "ebenso wie wir ein Interesse daran hat, dass es Galeria gut geht, ist das Unternehmen zukunftsfähig".

Weitere Meldungen -Blaue Lagune auf Island nach Eruption wieder geöffnet -Bundesinnenministerin: 'Blockaden lösen keine Probleme' -Größere Restaurants in Berlin warten mit Preiserhöhung wegen Mehrwertsteuer -Selenskyj will Rüstungsproduktion in Ukraine massiv ausbauen -Steinmeier wegen Bauernaktion gegen Habeck 'schockiert' -Große Verkehrsbehinderungen wegen Bauernprotesten erwartet -Organisation: Soziale Netzwerke in Pakistan landesweit gestört -Nordmetall sieht in Deutschland energiepolitischen Blindflug -Dortmund spielt 2:2 gegen Alkmaar - Sancho-Transfer stockt weiterhin -'Peregrine' fliegt zum Mond: US-Firma versucht erste private Landung -Studie: Bestmögliche Bauzinsen sinken unter drei Prozent -Tschentscher sieht HSH-Nordbank-Untersuchung gelassen entgegen -Messewirtschaft startet zuversichtlich ins Jahr 2024 -Helios Klinikum Uelzen plant Andacht nach Feuer mit fünf Toten -Ifo-Präsident: Einsparungen treffen Landwirtschaft überproportional -Neue Dimmregeln für Stromnetze - Steuerboxen weiter in Entwicklung -TV-Quoten: 'Ein starkes Team' starker Spitzenreiter -Starke Hochwasser in England - mehr als 1000 Grundstücke überflutet -1,8 Millionen PCs in Deutschland mit unsicherem Windows-System -ROUNDUP: GDL ruft zum mehrtägigen Streik im Bahnverkehr auf -IW: Einfache Maßnahmen können Baukosten senken -Agrarminister über militante Proteste: 'Wir sind nicht erpressbar' -Stromgigant EDF treibt Pläne für Fessenheim-Projekt voran -Dehoga-Landespräsident für einfachere Rückgaberegeln für Einwegverpackungen -ROUNDUP: Endlich weniger Regen - Wetterumschwung entspannt Hochwasserlage -China sanktioniert US-Rüstungsbauer wegen Taiwan-Geschäften

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he