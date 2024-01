AMGEN - Biotechriese auf Allzeithoch

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 303,000 $ (Nasdaq)

Der dynamische Aufwärtstrend der Amgen-Aktie ebbte in den Jahren 2020 und 2021 ab und ging in eine hochvolatile Seitwärtsphase über. Aus dieser konnte sich die Aktie mit dem Bruch der seit dem damaligen Allzeithoch bei 296,67 USD dominierenden Abwärtstrendlinie im Frühsommer vergangenen Jahres befreien und seither in einem dynamischen Aufwärtstrend auf neue Hochs steigen.

Mittelfristige Ziele bei ca. 355,00 USD

Das erste Kurszielgebiet bei 304,00 bis 308,00 USD hat die Aktie mit dem Sprung über das bisherige Verlaufshoch bei 288,46 USD in der Vorwoche bereits erreicht. Sollten die Bullen jetzt mit einem Anstieg über 308,00 USD weiter durchstarten, könnte die Aktie bis zum ersten übergeordneten Kurszielgebiet von 320,00 bis 326,00 USD klettern. An dieser Stelle wäre mit einer größeren Korrektur zu rechnen, die durchaus an das alte Allzeithoch bei 296,67 zurückführen kann, um von dort in einen weiteren Aufwärtsimpuls überzugehen. Oberhalb von 330,00 USD könnte die Aktie mittelfristig bis 348,00 und 355,00 USD steigen.

Abgaben unter 288,46 USD würden zwar den kurzfristigen Ausbruch stoppen, hätten übergeordnet allerdings kaum einen Einfluss auf die Rally. Diese wäre erst bei Kursen unterhalb von 270,00 USD nachhaltig unterbrochen.

Amgen Aktie Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)