EQS-News: Strategie Kapital AG Tochter Spar24: Bestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte

Bestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte Cottbus, 08. Januar 2024 Die Spar24 Media GmbH, an welcher die Strategie Kapital AG (WKN: A2BPHP; ISIN: DE000A2BPHP3), mit 100 % beteiligt ist, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Die Tochtergesellschaft Spar24 Media GmbH betreibt das Vergleichsportal www.spar24.de für Versicherungen, Kredite, Anlageprodukte, Strom & Gas sowie Handy- und Internet-Tarife und veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023. Demnach konnte die Strategie Kapital AG (100% Tochter Spar24 Media GmbH) im Jahr 2023 ihre Planziele erreichen und einmal mehr das beste Ergebnis der Firmengeschichte erwirtschaften. ▪ Umsatzsteigerung in Höhe von 15 Prozent auf 1,24 TEUR ▪ Steigerung des Jahresüberschusses auf 118 TEUR Dank einer planmäßigen Geschäftsentwicklung befindet sich die Spar24 Media GmbH auf einem anhaltenden Wachstumskurs mit neuen Rekorden bei Umsatz und Jahresüberschuss. Im neuen Geschäftsjahr 2024 steht klar das profitable organische Wachstum durch die weitere Skalierung des Geschäftsmodells sowie die Stärkung der Bilanz im Vordergrund. Die Wachstumstrends in den bearbeiteten Märkten sind weiterhin intakt und das Geschäftsmodell nachhaltig erfolgreich: Die Strategie Kapital AG erwartet vor diesem Hintergrund ein weiteres gutes Geschäftsjahr – sowohl Umsatz als auch Ergebnis sollen 2024 wieder über den Vergleichswerten des Vorjahres liegen. Hierzu dürfte maßgeblich auch eine Vielzahl von aussichtsreichen neuen Projekten beitragen, um das Angebot der Vergleichsdienste der Spar24 Media GmbH weiter auszubauen und neue Zielgruppen anzusprechen.

