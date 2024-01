Die Erholung der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie hat sich heute auf Tradegate fortgesetzt. Die Aktie liegt kurz vor Eröffnung des Xetra-Handels mit über 2,5 Prozent im Plus bei 96,06 Euro. Zwischenzeitlich lag sie sogar über 3,4 Prozent im Plus. Der Grund: Die UBS hebt den Daumen.

UBS-Analyst Graham Doyle sieht das Unternehmen an einem positiven Wendepunkt beim Wachstum. Er hob das Kursziel von 89 auf 125 Euro an und stufte die Papiere daher Buy hoch.

Das Unternehmen biete eine der besten Wachstumsstorys im Sektor und werde mit einem nur halb so hohen Aufschlag zu diesem gehandelt wie in der Vergangenheit, schrieb Doyle in seiner Studie. Die Übernahme des Augenheilkunde-Spezialisten Dorc schaffe zudem Ergebnispotenzial.

Fazit

Damit setzt sich die Erholung von Carl Zeiss Meditec fort. Ihr Tief auf Jahressicht erreichte sie am 23. Oktober 2023, als sie 72,50 Euro erreichte. Seitdem geht es bergauf. Im letzten Monat ist die Aktie mehrfach am Widerstandslevel von rund 100 Euro gescheitert. Sollte die Aktie dieses Level bei nächstem Anlauf überwinden, ergibt sich bei über 110 Euro ein weiterer Widerstand.

Positiv: Als die Aktie beim letzten Versuch scheitere, die 100-Euro-Marke zu überspringen und sich bis auf 91,58 Euro konsolidierte, nahm das Handelsvolumen ab. Die Käufer, die vorher im zugriffen, haben zum größten Teil ihre Aktien behalten. Die Chancen, beim nächsten Versuch die Widerstandszone bei 100 Euro zu überspringen, stehen gut.

(mit Material von dpa-AFX)