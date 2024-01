Rallyschub am Nachmittag - Airbus profitiert von Boeing-Schwäche

Der deutsche Leitindex startete heute zunächst fester in den Handel, gab aber am Vormittag zunächst bis auf das vorherige Allzeithoch vom Juli bei 16.530 Punkte nach. Ausgehend von diesem Niveau gab es am Nachmittag eine kräftige Aufwärtsbewegung bis in den Bereich um 16.700 Punkte. Am Ende des Tages stand ein Kursgewinn von über 120 Punkten auf 16.716 Punkte zu Buche.

Siemens Energy Tagesgewinner - Airbus gefragt

Tagesgewinner im deutschen Leitindex waren am Montag die Titel von Siemens Energy mit einem Zugewinn von über 5 Prozent. Airbus- Titel waren ebenfalls gefragt und legten gut 2,5 Prozent zu. Die Aktie profitierte von verhängten Flugstopps für 737-9 Max des Konkurrenten Boeing.

Covestro und Fresenius waren die größten Verlierer im deutschen Leitindex nach mit Abschlägen von 1,6 beziehungsweise 1,8 Prozent.

Kaufempfehlung beflügelt Carl Zeiss Meditec

Den Titeln des Medizintechnikers Carl Zeiss Meditec gab im MDax eine Kaufempfehlung der UBS Auftrieb mit plus 5,4 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)