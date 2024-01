Trading-Chance JPMorgan Chase: Rekordhoch als Ziel statt als Etappe?

Werbung

Wird der Beginn von Leitzinssenkungen in den USA das Geschäft der Investmentbank JPMorgan Chase umgehend deutlich beleben? Das ist keineswegs so sicher, wie das Chartbild es vermuten ließe, zumal ja noch nicht einmal klar ist, wann und wie weit die Zinsen gesenkt werden. Da ist sehr viel Spekulation im Kurs … und der wiederum ist markttechnisch auch noch überkauft: Eine Trading-Chance Short.

Die meiste Zeit des Jahres 2023 lief die Aktie von JPMorgan Chase besser als ihr Heimatindex Dow Jones. Das war vor Ende Oktober so, als man davon ausging, dass die Bank trotz steigender Zinsen steigende Gewinne einfahren wird, weil die Gewinnmargen zulegen. Und das galt nach Ende Oktober, als man unterstellte, dass jetzt die Gewinnmargen womöglich sinken, dafür aber die Nachfrage nach Finanzierungen steigen werde. Weil die US-Notenbank in Kürze mit Zinssenkungen beginnen wird. Es wirkt, als hätte man hier den alten Spruch aus den Spielcasinos umgesetzt: Am Ende gewinnt immer die Bank. Aber …

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel ist bereits sehr nahe

... im Gegensatz zu den bullischen Tradern sehen die Analysten im Schnitt zwar für das jetzt beendete Jahr einen Rekordgewinn, dann aber 2024 ebenso wie 2025 keine weiteren Gewinnsteigerungen mehr. Und auch, wenn die Aktie auf Basis der 2023er-Gewinnschätzung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 11 beim Rückblick auf 2023 nicht zu teuer bewertet wäre: Ohne weiteres Gewinnwachstum wäre sie es mit dem Blick voraus dann eben schon.

Dementsprechend verhalten sind viele Experten-Kursziele. Im Schnitt sieht man da 179 US-Dollar … kaum mehr als der Level, der zum Ende der Vorwoche erreicht wurde. Und dieser Kurslevel des Freitags brachte bereits einen neuen Verlaufsrekord: Mit 173,38 US-Dollar wurde das bisherige, im Herbst 2021 bei 172,96 US-Dollar markierte Allzeithoch kurzzeitig überboten, bevor die Aktie dann leicht darunter ins Wochenende ging. Die Frage stellt sich:

Auf Wochenbasis überkauft – das macht die Luft nach oben dünner

Sehen genug Trader dieses Rekordhoch als Etappe zu neuen Rekorden, um die Aktie deutlich und nachhaltig darüber zu tragen … oder sieht die Mehrheit der aktiven Akteure die Rückkehr an das alte Hoch als erreichtes Kursziel und nimmt die Gewinne mit?

Quelle: marketmaker pp4

Es ist möglich, jedoch keineswegs sicher, dass die JPMorgan-Aktie dieses 2021er-Hoch ein Stück überwindet, bevor Gewinnmitnahmen einsetzen, das sollte man, wenn man hier über darüber nachdenkt, diese Gemengelage als Basis für einen Short-Trade zu nutzen, einkalkulieren. Aber dass der Weg nach oben nicht mehr allzu weit führen könnte, ist recht wahrscheinlich. Nicht nur der mageren Gewinnerwartungen für 2024/25 wegen. Sondern auch, weil diese Rallye auf Basis der Trader-Hoffnung (die sich erst einmal bestätigen müsste), dass die Investmentbank in jedem Szenario steigende Gewinne verbuchen wird, den Kurs an das obere Ende des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals geführt hat und dies sogar in der hier im Chart abgebildeten Wochenbasis zu einem markttechnisch überkauften Zustand geführt hat, der in der Regel Vorbote einer - bisweilen auch kräftigen – Korrektur ist.

Ein Short-Trade setzt auf die fällige Abwärtskorrektur

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 224,723 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,23 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 185,50 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0940 einem Kurs von ca. 3,55 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf JPMorgan lautet UL5UZ2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 172,96 US-Dollar, 173,38 US-Dollar (neuer Verlaufsrekord)

Unterstützungen: 158,78 US-Dollar, 147,54 US-Dollar, 142,20 US-Dollar, 135,19 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf JPMorgan Chase

Basiswert JPMorgan WKN UL5UZ2 ISIN DE000UL5UZ26 Basispreis 224,723 US-Dollar K.O.-Schwelle 224,723 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,23 Stop Loss Zertifikat 3,55 Euro

