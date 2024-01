Aqara stellt Hub M3 vor: Ein Multi-Protokoll-Matter-Controller mit Edge-Fähigkeiten

Aqara, ein führender Anbieter von Smart Home-Produkten, stellt den Hub M3 vor, die neueste Entwicklung seiner Smart Home-Steuerungszentralen. Mit seiner fortschrittlichen Konnektivität, einschließlich Thread, Zigbee, WLAN, Bluetooth und Infrarot, erweitert der M3 das Aqara-Ökosystem durch seine Fähigkeit, die wachsende Zahl von Matter-Geräten zu verbinden und zu verwalten, nicht nur von Aqara, sondern auch von einer Vielzahl von Drittanbietern*. Der Hub M3 wird am Aqara-Stand (Venetian Expo #53513) zusammen mit anderen neuesten Smart-Home-Lösungen und Prototypen auf der CES 2024 in Las Vegas ausgestellt werden.

Aufbauend auf dem Erfolg des Aqara Hub M2 behält der M3 wesentliche Funktionen wie die Zigbee-Hub-Funktionalität und einen Infrarot (IR)-Blaster bei und macht durch die Integration von Thread- und Bluetooth-Protokollen einen bedeutenden Sprung nach vorn. Diese Erweiterung macht den M3 zu einem vielseitigen Matter-Controller und Thread Border Router und positioniert ihn als ideale Steuerzentrale für ein nahtloses, lokales und zukunftssicheres Smart Home. Der M3 verfügt außerdem über 2,4GHz/5GHz Dual-Band-WLAN und eine Power over Ethernet (PoE)-Verbindung für zusätzliche Flexibilität und Stabilität.

Der Hub M3 ist der Eckpfeiler des Matter-gestützten Aqara-Ökosystems. Neben dem umfangreichen Angebot an Aqara-Zubehör und Infrarot-kompatiblen Geräten können Benutzer jetzt auch Matter-Geräte von Drittanbietern in die Aqara Home-Automatisierungs-Engine integrieren und so ein einheitliches und umfassendes Smart Home-Erlebnis mit diesem einzigen Produkt schaffen. Der M3 stellt die angeschlossenen IR-Geräte auch Matter zur Verfügung, so dass die Benutzer ihre Infrarot-Klimaanlagen und Fernseher über Aqara Home oder ein beliebiges Matter-Ökosystem ihrer Wahl steuern und automatisieren können.

Der M3 wurde für den dezentralen und robusten Betrieb entwickelt und bietet Edge-Funktionen für die lokale Steuerung und Automatisierung. Sein umfangreicher eMMC-Speicher ermöglicht eine lokale, durchgängig verschlüsselte Datenspeicherung und eine lokal verarbeitete Automatisierung, die die Systemlatenz reduziert und die Abhängigkeit von Cloud-Diensten minimiert. Der M3 kann sich auch über ein lokales Netzwerk (LAN) mit der Aqara Home App verbinden und so eine kontinuierliche Kontrolle des Aqara Systems während eines Cloud-Service- oder Internetausfalls gewährleisten. Der M3 verfügt außerdem über eine dynamische Führung und eine automatische Sicherung. Wenn ein zusätzlicher M3 Hub im Netzwerk eingesetzt wird, können die Automatisierungen automatisch gespiegelt werden, damit der neue Hub das Netzwerk übernehmen kann, falls der führende M3 ausfällt. Letztendlich wird der M3-Hub die Verbindung zwischen Aqara Thread-Geräten unterstützen, so dass einige Automatisierungen auch ohne Hub funktionsfähig bleiben können. Diese Funktionen bieten Nutzern nahtlose Konnektivität sowie verbesserte Sicherheit und Datenschutz.

Weitere Highlights des Aqara M3 Hub sind:

Zwei-Wege-IR-Blaster mit 360° Blickwinkel: Der M3 überträgt Befehle und erkennt, wenn eine herkömmliche IR-Fernbedienung verwendet wird, was eine bessere Statuserkennung ermöglicht. Außerdem kann er als AC-Thermostat fungieren, wenn er an einen Temperatursensor von Aqara angeschlossen wird.

Erweiterte Funktionalitäten für Aqara-Geräte: Der M3 dient als Matter Bridge für klassische Aqara Zigbee-Geräte** und bietet zusätzliche Funktionen für Aqara Thread-Geräte, wie z. B. einstellbare Empfindlichkeit und Sabotagealarm für den Aqara Door and Window Sensor P2.

Leistungsstarker Lautsprecher und individuelle Klingeltöne: Der M3 verfügt über einen leistungsstarken 95dB-Lautsprecher, der als Sirene des Aqara Home Alert Systems oder für die individuellen Sprachansagen verwendet werden kann.

Datenschutz im Fokus: Der M3 wahrt die Privatsphäre seiner Benutzer, da er nicht mit einer Kamera oder einem Mikrofon ausgestattet ist. Außerdem unterstützt er die lokale, durchgängig verschlüsselte Speicherung von Geräteprotokollen und Benutzerdaten und stellt so sicher, dass private Ereignisse privat bleiben.

Flexible Installation: Der M3 enthält eine Halterung, Schrauben und einen Aufkleber für flexible Installationsmöglichkeiten, von der horizontalen Aufstellung bis zur Wand- und Deckenmontage. MagicPair wird auch für die einfache Anbindung an Aqara Home unterstützt.

Der Aqara Hub M3 wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 weltweit ausgeliefert.

* Die Unterstützung von Matter-Geräten von Drittanbietern wird in Wellen eingeführt, und einige Gerätetypen werden zum Zeitpunkt der Markteinführung von M3 möglicherweise noch nicht unterstützt. ** Da es für bestimmte Gerätetypen keine Matter-Spezifikationen gibt, können einige Aqara Zigbee-Geräte nicht mit Matter verbunden werden. Wenn das Aqara Zigbee-Gerät vom Zigbee-Hub (z. B. Hub M2, M1S/M1S Gen 2, E1) zum M3 migriert wurde, muss es in Matter und HomeKit neu konfiguriert werden.

