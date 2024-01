ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Nasdaq-Stärke hilft Dax doch nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz positiver Vorgaben aus den USA hat der Dax am Dienstag nachgegeben. Der deutsche Leitindex gab kurz nach dem Handelsstart um 0,13 Prozent auf 16 695,10 Zähler nach. Nach der Steigerung am Vortag und vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA an diesem Donnerstag zögern die Anleger also mit weiteren Käufen.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstag um 0,19 Prozent auf 26 265,41 Punkte nach unten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent.

Eine tags zuvor starke Nasdaq-Börse in New York wirkte im europäischen Technologiesektor am Dienstag letztlich nicht positiv. Der Grund sind Geschäftszahlen von Microchip, die im nachbörslichen US-Handel veröffentlicht und schwach ausgefallen waren. Infineon etwa gaben vor diesem Hintergrund in Frankfurt um 1,9 Prozent nach.

Umstufungen betreffen im Dax die Papiere des Chemiekonzerns BASF , die Bernstein Research auf "Underperform" abstufte. Sie verloren 2,3 Prozent. Im MDax drückte eine gestrichene Kaufempfehlung der Bank UBS für United Internet den Kurs des Telekomanbieters um 1,7 Prozent nach unten.

Bei den Aktien von DWS , der Fondstochter der Deutschen Bank, rät hingegen Goldman Sachs nun zum Kauf. Die im SDax notierten Anteile gewannen 1,8 Prozent.

Sehr schwach waren in dem Nebenwerteindex Wacker Neuson mit minus 2,8 Prozent, nachdem Jefferies das Kaufvotum für die Aktien des Baumaschinenherstellers kassiert hatte. Die Analysten rechnen mit einem schwierigen Jahr 2024 wegen einer trägeren Nachfrage./ajx/mis