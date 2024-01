Schweizer Notenbank mit drei Milliarden Franken Verlust

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Verlust 2023 deutlich verringert.

Unter den Strich stand im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen ein Fehlbetrag von rund drei Milliarden Franken, wie die Notenbank am Dienstag mitteilte. 2022 hatte die SNB wegen fallender Aktien- und Anleihekurse sowie die Aufwertung des Franken mit einem rekordhohen Verlust von 132,5 Milliarden Franken abgeschlossen. Treiber der Verbesserung 2023 waren Kursgewinne auf den in Fremdwährungen gehaltenen Aktien und Anleihen. Negativ schlugen dagegen die Frankenpositionen sowie der Goldbestand zu Buche. Auf eine Ausschüttung an Bund, Kantone sowie die Aktionäre verzichte die SNB angesichts des Verlustes.

