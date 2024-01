Gold: Trendbegrenzung naht

Nach dem Gold zeitweise auf 2.146 US-Dollar Anfang Dezember hochgeschossen war, kamen die Notierungen schnell wieder unter die Vorgängerhochs von 2.075 US-Dollar zurück. Ein zweiter Anstiegsversuch endete bei 2.088 US-Dollar, seitdem herrscht wieder eine Konsolidierung bei diesem Edelmetall. Auf der Unterseite wird das Metall dagegen von einer seit Mitte November bestehenden Trendlinie gestützt, worauf Gold nun derzeit zusteuert. An solch markanten Stellen kommt es häufig zu einer Richtungsentscheidung, wegen fehlender Umkehrmuster kann die Annahme steigende Notierungen aufgestellt werden.

Triggermarke EMA 50

Weitere Abschläge könnten im Zeitfenster der nächsten Stunden auf 2.016 und darunter sogar 2.000 US-Dollar erfolgen, genau an dieser Stelle wird sich die Weiterentwicklung des Gold-Futures erst noch zeigen müssen. Gelingt es im Anschluss einen Boden in diesem Bereich zu etablieren und wieder zurück über den EMA 50 bei 2.039 US-Dollar zu springen, könnte eine Rally an die Vorgängerhochs von 2.088 US-Dollar starten, darüber sogar in den Bereich der Rekordhochs von 2.146 US-Dollar heranreichen. Ein Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 1.987 US-Dollar würde allerdings größeren Konsolidierungsbedarf aufdecken und auf Verluste an den übergeordneten Abwärtstrend um 1.949 US-Dollar hinweisen. Aber selbst in diesem Szenario bliebe die Möglichkeit neuerlicher Jahreshochs erhalten.