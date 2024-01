Am Donnerstag ist vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen mit einem freundlichen Auftakt am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 0,64 Prozent auf 16.807 Punkte.

Damit dürfte der Dax die Kursobergrenze der vergangenen Tage bei etwas mehr als 16.750 Punkten testen, die er nur zu Beginn des Jahres deutlich übersprungen hatte. Darüber wartet dann das Rekordhoch von Mitte Dezember bei knapp über 17 000 Punkten. Auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wird am Donnerstag höher erwartet - mit 0,7 Prozent.

Ob die Kursgewinne Bestand haben, wird sich aber wohl erst am frühen Nachmittag zeigen, wenn die Verbraucherpreise in den USA für Dezember veröffentlicht werden. Denn die Inflation gilt neben dem Arbeitsmarkt als wichtigster Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und damit für das Zinsniveau.

Mit den US-Verbraucherpreisen stehe die wohl wichtigste Datenveröffentlichung der Woche auf dem Programm, hieß es von der Landesbank Helaba. „Mit den Zahlen werden die Zinssenkungserwartungen auf die Probe gestellt, die weiterhin recht ambitioniert erscheinen.“ Vor diesen Daten hatten sich die Anleger an der Wall Street am Vorabend durchaus mutig gezeigt, die großen Börsenindizes verbuchten Gewinne.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hatte am Vorabend gesagt, dass man noch mehr Anzeichen einer wirtschaftlichen Abkühlung in den USA sehen wolle, bevor der Leitzins gesenkt werden könne. Williams hatte aber ebenso angemerkt, dass das aktuelle Leitzinsniveau ausreichen dürfte, um die Inflation in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels abkühlen zu lassen.

Gewinne an der Wall Street

Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Inflationsdaten haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch durchaus mutig gezeigt. Trotz der herrschenden Unsicherheit gab es in den drei wichtigsten Indizes Kursgewinne. Der Nasdaq 100 verzeichnet seinen vierten Gewinntag in Folge.

Gewinne an Asiens Börsen

Der japanische Aktienmarkt hat am Donnerstag die überwiegend freundlichen Börsen Asiens angeführt. Der Nikkei 225 stieg auf ein weiteres Hoch seit rund 34 Jahren und schloss am Ende 1,8 Prozent im Plus. Jüngst hatten Konjunkturdaten in den Augen von Investoren die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Notenbank Japans ihre Geldpolitik straffen könnte. Das schwächt den Yen, was gut ist für die Exportwirtschaft das Landes.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 35.049 +1,77 Prozent Hang Seng 16.345 +1,54 Prozent CSI 300 3.295 +0,57 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 135,04 +0,13 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,2095 +0,94 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,006 -0,52 Prozent

Der Handelstag steht im Zeichen der am Nachmittag erwarteten Inflationsdaten aus den USA für den Monat Dezember. „Mittlerweile ist weltweit deutlich offensichtlicher, dass die Inflation langsam aber sicher zurückgeht“, schrieb Devisenanalyst Michael Pfister von der Commerzbank. Daran dürften auch die nun anstehenden Zahlen wenig ändern. Allerdings werde ebenfalls weltweit gerade etwas deutlicher, dass die Teuerung auch noch nicht niedrig genug ist, um vereinbar mit den Inflationszielen der meisten Zentralbanken zu sein.

Ansonsten stehen am Vormittag Daten zur Industrieproduktion in zwei Euroländern auf der Agenda. In Spanien dürften die Industrieunternehmen Analysten zufolge im November im Monatsvergleich etwas mehr und in Italien etwas weniger produziert haben.

Währungspaar Kurs Prozent EUR / USD 1,0979 +0,12 Prozent USD / JPY 145,53 -0,19 Prozent EUR / JPY 159,78 -0,07 Prozent

Ölpreise auf Erholungskurs

Die Ölpreise profitierten zum einen von den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, die erneut Sorgen bezüglich der Versorgung des Weltmarktes mit Rohöl schürten. Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen über diese Region. Aktuell wägen die USA und ihre Verbündeten Optionen für Vergeltungsmaßnahmen gegen die Huthi-Rebellen ab.

Zum anderen wurden die Ölpreise von einem schwächeren Dollar-Wechselkurs gestützt. Dieser macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungen günstiger, was die Nachfrage ankurbeln kann. Der Dollar ist am Donnerstag vor wichtigen US-Inflationsdaten etwas weiter unter Druck geraten.

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,25 USD +0,45 USD WTI 71,77 USD +0,40 USD

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 83,50 (84,90) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 1,80 (1,70) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY AUF 8,5 (7,4) EUR- 'UNDERPERFORM'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 15,00 (13,20) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 22 (20) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/JEFFERIES SENKT LEG IMMOBILIEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 80 (77) EUR

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 45,80 (46,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZEGNA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 18,70 (17,00) USD

- BERENBERG STARTET BRITISH LAND MIT 'BUY' - ZIEL 469 PENCE

- BERENBERG STARTET LAND SECURITIES MIT 'BUY' - ZIEL 807 PENCE

- GOLDMAN HEBT HERMES AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 2060 (1514) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 980 (950) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT SWATCH AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 260 (365) CHF

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 426 (470) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 145 (160) CHF - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT NORDEA AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 115 (135) SEK

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 75 (76) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ANTOFAGASTA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 1800 (1300) PENCE

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2023

07:00 DEU: Südzucker, 9Monatszahlen

07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Q3 & Christmas Trading Update

08:00 GBR: Marks & Spencer, Christmas Trading Update

09:00 CHE: Swiss Life Asset Managers, Economic Outlook 2024

09:00 CHE: ABB, Medienevent zu Robotik-Ankündigung

09:30 CHE: Ernst & Young, Bankenbarometer 2024 (Pressekonferenz)

Termine Konjunktur

09:00 SPA: Industrieproduktion 11/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 12/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/23

Redaktion onvista/dpa-AFX