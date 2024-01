Dow Jones Industrial Average® - … das Beste aus zwei Welten

Unter dem Strich sind die Erfolgsaussichten in der 2. Jahreshälfte 2024 also deutlich besser als zu Jahresbeginn. Bei den positiven Überraschungen stechen der Juni sowie der August hervor. Beide Monate wissen sowohl unter Rendite- als auch unter Wahrscheinlichkeitsgesichtspunkten absolut zu überzeugen (siehe Chart). Letzteres ist vor allem für den August überraschend, denn der Hochsommer gilt im Allgemeinen als herausfordernde Börsenphase. Einen weiteren positiven Ausreißer könnte im Jahr 2024 der November bringen. Bei etwas besserer Trefferquote bringt das Wahljahr eine doppelt so gute Wertentwicklung als im historischen Mittel. Gemessen am typischen Verlauf des „4er-Jahres“ fällt die Performance sogar dreimal so hoch aus. Die Analyse des Dekadenzyklus fördert noch ein weiteres Detail zu Tage: Im „4er-Jahr“ spielt die Musik offensichtlich im 4. Quartal! Gerade die letzten drei Monate fallen deutlich überdurchschnittlich aus. In der Summe bietet das Schlussquartal des „4er-Jahres“ eine Performance von 7,5 % – eine Größenordnung, welche sonst häufig als Ertrag für das Gesamtjahr unterstellt wird.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

