EQS-News: Advanced Blockchain AG: Blockchain Geschäftsmodelle profitieren von der Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs

Advanced Blockchain AG: Blockchain Geschäftsmodelle profitieren von der Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs



11.01.2024 / 13:36 CET/CEST

11. Januar 2024 – Am gestrigen Abend, dem 10.01.2024, hat die Securities and Exchange Commission (SEC) die Zulassung für den ersten Exchange Traded Fund (ETF) für Bitcoin Spot-Handel erteilt. Die Advanced Blockchain AG (“AB”, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Branche, wird von der damit einhergehenden zunehmenden Akzeptanz von Blockchain-Lösungen im Finanzsektor und dem gesteigerten Interesse am Kryptowährungsmarkt profitieren. Gemäß den Ergebnissen einer aktuellen Untersuchung von CryptoQuant, einem renommierten Anbieter von Datenanalysen für institutionelle Investoren und professionelle Kryptoanleger, kann die Einführung von Spot-ETFs die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin auf bis zu eine Billion US Dollar erhöhen.



Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: „Die Zulassung der Bitcoin Spot ETFs markiert einen signifikanten Meilenstein in der Anerkennung und Integration von Kryptowährungen in die klassische Finanzwelt. Kryptowährungen haben als Anlageklasse erst ein Volumen von rund 1,85 Billionen US Dollar. Durch die Zulassung der SEC werden Zuflüsse in die Bitcoin Spot ETFs von bis zu 4 Milliarden US Dollar am ersten Handelstag erwartet. Die Indexfonds besitzen physische Bitcoins, was bedeutet, dass sie tatsächlich Anteile der Kryptowährung erwerben. Dies unterscheidet sie maßgeblich von herkömmlichen ETFs und ist ein entscheidendes Kriterium, da nun Finanzschwergewichte wie beispielsweise BlackRock, Ark Investments oder Fidelity innovative börsennotierte Fonds lancieren dürfen, die unmittelbar in die Welt der Bitcoins investieren.

Unser Unternehmen verfügt über jahrelange Erfahrung in diesem Sektor und hat sein Engagement für Innovation bereits unter Beweis gestellt. Die Kombination dieser Faktoren versetzt uns in eine einzigartige Position, um Investoren eine verlässliche und vertrauenswürdige Möglichkeit zu bieten, von den Chancen im Kryptomarkt zu profitieren. Ich bin äußerst zuversichtlich, dass dieser Schritt das Interesse an unseren Blockchain- und Krypto-Angeboten deutlich steigern und positive Auswirkungen auf unsere Geschäftsentwicklung haben wird.“

