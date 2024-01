Eurobattery Minerals kündigt nächsten Entwicklungsschritt für die Konzentrationsanlage seines finnischen Batteriemineralvorhabens an

EQS-Media / 11.01.2024 / 07:35 CET/CEST

Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" bzw. Börse Stuttgart: "EBM"; kurz auch: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") gibt das Prozessdesign für die Konzentrationsanlage seines Batteriemineralienprojekts in Hautalampi bekannt. Eurobattery Minerals ist der Mehrheitseigentümer des Hautalampi-Projekts. "Ich freue mich sehr, dass unser Batteriemineralprojekt in Finnland rasch vorankommt. Neben dem Abschluss des Umweltgenehmigungsverfahrens im ersten Quartal 2024 ist der Aufbau der Konzentrationsanlage von entscheidender Bedeutung für unser Bestreben, verantwortungsvolle Batteriemineralien aus unserer finnischen Mine zu liefern und damit Europa weniger abhängig von Konfliktmineralien zu machen", sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Der Konzentrator für die Veredelung besteht aus einem Zerkleinerungskreislauf (Brechen und Mahlen), der Erzeugung von Kupferflotationskonzentrat, der Produktion von Nickel-Kobalt-Flotationskonzentrat, der Schwefelentfernung sowie der Abraumbehandlung. Die Konzentrationsanlage Hautalampi ist für eine Jahresproduktion von 21.000 Tonnen Ni 7%/Co 1,9%-Konzentrat sowie von 5.000 Tonnen Cu 25%- Konzentrat während der voraussichtlichen 12 Jahre des Abbaus am Standort ausgelegt. Die geplante Kapazität der Anlage beträgt dabei 500.000 Tonnen pro Jahr. Um sich einen visuellen Überblick über das Hautalampi-Batteriemineralvorhaben und die Konzentrationsanlage zu verschaffen, haben wir folgendes Video für Sie zusammengestellt: LINK ZU HAUTALAMPI VIDEO Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez – CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist Mentor von Eurobattery Minerals AB Telefon: +46 (0) 86 042 255 - E-mail: info@augment.se.



