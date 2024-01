Lockheed Martin: Diese Hürde noch

Nachdem Lockheed Martin im Frühjahr letzten Jahres nach langem hin und her mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Hürde von 498,95 US-Dollar gescheitert war, schmissen Bullen das Handbuch und überließen die Aktie vorläufig den Bären. In der Folge knickten die Kursnotierungen ein, das Wertpapier setzte bis Anfang Oktober auf 393,77 US-Dollar zurück. Erst in dem Bereich einer langfristigen Supportzone von 396,99 US-Dollar wurden wieder Käufer auf das Papier aufmerksam, in der Folge konnte eine steile Rallye in den markanten Widerstandsbereich zwischen 442,53 und 467,90 US-Dollar vollzogen werden. Aus der Kursentwicklung der letzten Monate geht zudem eine inverse SKS-Formation hervor, die offenbar kurz vor einer positiven Auflösung steht.

Vielversprechende Kursmuster

Der beschriebene Widerstandsbereich und zugleich Nackenlinie der inversen SKS-Formation ist vorläufig als neutrale Handelszone zu definieren. Wochenschlusskurse darüber würden klare Hinweise auf eine Rallyefortsetzung sowie neuerliches Kaufsignal liefern. Kursgewinne an 479,50 und darüber 498,95 US-Dollar könnten dann erfolgen und würde sich für ein längeres Long-Investment anbieten. Abschläge zurück auf die Vorjahrestiefs bei 393,77 US-Dollar würden sich dagegen bei Verlusten unter 442,53 US-Dollar ergeben, entsprechend würde hierdurch die inverse SKS-Formation negiert werden.