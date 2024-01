Neue Rekordstände, CES-Trends und News zu Meta, Tesla, Nvidia, etc. - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um Firmen, die auf der CES mit besonderen News aufgefallen sind, sowie um neue Rekordstände an der Börse.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um Firmen, die auf der CES mit besonderen News aufgefallen sind, sowie um neue Rekordstände an der Börse. Wie steht es mit dem S&P 500 und wer hat von den Magnificient 7 – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla – bereits ein neues Hoch markiert? Warum boomt Nvidia, wenn chinesische Firmen weniger Chips bestellen wollen? Sind Analysten bullish oder bearish für Meta – und warum? Und wie steht es um die Chancen von Moderna oder Eli Lilly? Zudem gibt es News zu Palantir, Hewlett Packard Enterprise, Crowdstrike, Intuitive Surgical, Broadcom und Unity Software. Unsere Zuschauerfragen heute sind: Aehr Test Systems und Pacific Biosciences of California.

