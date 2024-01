Citigroup: Viele Belastungsfaktoren

Bereits im Vorfeld der Bilanzveröffentlichung hat die Citigroup Belastungen in Höhe von 3,8 Mrd. US-Dollar angemeldet, dieser Betrag setzt sich aus Rückstellungen für Fremdwährungsrisiken, Restrukturierungskosten und Einzahlungen in den Einlagensicherungsfonds zusammen. Heute legte das Kreditinstitut konkrete Zahlen auf den Tisch und musste im vierten Quartal einen Milliardenverlust ausweisen.

Im Schlussquartal fielen ein Verlust von 1,8 Mrd. US-Dollar oder 1,16 Dollar je Aktie an, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuss von 2,51 Mrd. Dollar erzielt werden konnte. Die Einnahmen gingen um drei Prozent auf 17,4 Mrd. US-Dollar zurück. Für das Gesamtjahr wies das Kreditinstitut einen Nettogewinn von insgesamt 9,2 Mrd. US-Dollar oder 4,04 Dollar je Aktie aus, ein satter Rückgang von 38 Prozent verglichen zum Vorjahr.

20.000 Stellen sollen entfallen

Um Kosten einzusparen, plant die Citigroup überdies einen Jobabbau, geplant ist ein Abbau von 20.000 Stellen, was rund acht Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht. Aktionäre reagierten nicht unbedingt wohlwollend auf diese Ankündigungen, obwohl sich die Verluste mit zurzeit minus 1,1 Prozent noch in Grenzen halten. Dennoch bleibt hie bei der gescheiterte Ausbruch über die Widerstandszone von rund 54,00 US-Dollar zu erwähnen, der kurzzeitige Abwärtsrisiken zunächst in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 49,20 und 49,51 US-Dollar erhöht hat. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Trendwende zu sorgen, müssten darunter weitere Verluste auf 45,87 US-Dollar zwingend eingeplant werden, womit die seit nunmehr März 2022 anhaltende Seitwärtsphase fortgesetzt werden dürfte. Erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens über dem Niveau von 54,75 US-Dollar dürfte Aufwärtspotenzial an 58,96 und darüber mittelfristig 64,36 Dollar entfalten.