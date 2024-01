Trading-Chance Kering: Überverkauft an einem Schlüssel-Support

Werbung

Eine Gewinnwarnung des britischen Luxusgüter-Unternehmens Burberry drückt gerade nicht nur diese Aktie, sondern die gesamte Branche. Die Baisse der vormals „unfallbar“ wirkenden Luxusgüter-Aktien nimmt langsam Züge einer massiven Übertreibung an. Speziell Kering hat es hart getroffen … aber jetzt notiert diese Aktie nahe an einer mittel- und langfristigen Supportlinie: Eine Trading-Chance Long.

Dass die Luxusgüter-Branche in Sachen Wachstum nicht mehr auf Rosen gebettet ist wie in früheren Jahren, ist sicher richtig. Aber dass Aktien wie die des französischen Luxusgüter-Konzerns Kering deswegen auf Levels zurückfallen müsste, die man zuletzt Ende 2017 gesehen hat, ist aus aktueller Sicht eine Übertreibung. Und risikofreudige Trader wissen: Kaufe, wenn sonst niemand kaufen will, das hat sich schon oft bewährt, wenn man nicht unnötig viel wagt.

Die Krise ist bereits eingepreist

Auch, wenn die expliziten Daten zum zweiten Halbjahr erst Ende des Monats anstehen, so weiß man doch längst: Gut lief es bei Kering 2023 nicht. Die Top-Marke Gucci stagnierte, andere, kleinere Kering-Marken verloren teilweise deutlich an Boden. Saint Laurent zeigte zwar Umsatz- und Gewinnwachstum, aber dieser Bereich ist nicht groß genug, um die Zahlen des gesamten Konzerns positiv zu gestalten. Aber man rechnet eben längst nicht mehr mit starken Zahlen. Und das gilt für Anleger und Analysten gleichermaßen.

Seit Jahresbeginn senkten alleine fünf Analysten ihre Kursziele für die Kering-Aktie. Doch diese Kurszielsenkungen waren von der Dimension her nicht dramatisch. Die neuen Ziele liegen zwischen 400 und 426 Euro und damit klar über dem derzeitigen Kurs … und für „Verkaufen“ plädierte da niemand. Zugleich hat der immense Abstieg der Aktie zu einer Bewertung geführt, die selbst dann noch im Vergleich zu früheren Jahren niedrig wäre, wenn die derzeitige Erwartung, dass Kerings Gewinn 2024 einen Tick anzieht, falsch wäre und der Gewinn pro Aktie um 20 Prozent fällt.

Überverkauft an einer massiven Unterstützungszone

Dass die Burberry-Meldung auch den Rest der Branche drückt, ist zwar typisch. Aber wenn eine Aktie jedes Mal fällt, wenn ein anderes Unternehmen der Branche mit „bad news“ daherkommt, ist eben ein und dieselbe Krise gleich mehrfach eingepreist. Das dürfte das Abwärtspotenzial begrenzen, zumal wir im Chart auf Wochenbasis sehen, dass Kering jetzt nahe an den Tiefs der Jahre 2018 und 2020 bei 351,70 bzw. 348,55 Euro notiert, während der RSI-Indikator sogar auf dieser mittelfristigen Zeitebene überverkauft ist.

Quelle: marketmaker pp4

Es wäre keineswegs ungewöhnlich, wenn diese massive Supportlinie durchbrochen würde, aber meist wäre das dann eine gezielte, taktische Aktion der bärischen Akteure. Denn das soll die unter diesem Bereich 348,55/351,70 Euro angesiedelten Stop Loss-Verkaufsorders auslösen, damit ein starker Abgabedruck entsteht, in den hinein die Short-Seller ihre zuvor leer verkauften Aktien zurückkaufen können, ohne die Aktie dadurch zu früh massiv nach oben zu ziehen. Man sollte also auf jeden Fall einen deutlichen Sicherheitsabstand zu diesem wichtigen Support wählen, wenn es um den Level des Stop Loss einer spekulativen Long-Position geht. Aber es ist eben absolut nicht sicher, dass ein solcher Bruch des Supports erfolgt, daher würden risikofreudige Trader erwägen, bereits diese durch ein anderes Unternehmen (Burberry) ausgelösten Verkäufe zu nutzen, um sich zu positionieren.

Seitenwechsel auf Long knapp über einer entscheidenden Unterstützungszone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 243,780 Euro derzeit einen Hebel von 3,05 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 318 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 0,73 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Kering-Aktie lautet HS43LL.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 430,05 Euro, 432,75 Euro, 470,28 Euro, 510,40 Euro

Unterstützungen: 351,70 Euro, 348,55 Euro

