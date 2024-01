BMW - Die letzte Chance vor dem Verkaufssignal!

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 96,790 € (XETRA)

Mit der Trendwende an der Unterstützung bei 86,71 EUR vermied die Aktie von BMW Ende Oktober 2023 ein weiteres Verkaufssignal und einen Einbruch auf Kurse um 80,00 EUR. Seit Anfang November hatte sich der Wert in Folge dieses bullischen Signals wieder nach oben geschraubt und eine ganze Reihe charttechnischer Hürden aus dem Weg geräumt. Der Anstieg führte bis an den Widerstand bei 104,85 EUR, von dem der Kurs der Autoaktie aber wie erwartet in den letzten Tagen bis an die Supportmarke bei 96,58 EUR zurückfiel. Auch die guten Absatzzahlen konnten den Kurs nicht stabilisieren.

Shortsignal wäre unter 94,88 EUR aktiviert

Aus Sicht der Fibonacci-Analyse könnte die Korrektur seit dem Dezemberhoch nach einer 1:1-Abwärtsbewegung an den Zielmarken bei 96,00 und 94,88 EUR enden und direkt wieder in einen erneuten Aufwärtsimpuls übergehen. Dieser würde allerdings erst bei einem Anstieg über 100,42 EUR ein neues Kaufsignal ausbilden.

Sollte es sich dagegen bei der Korrektur um die Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends der BMW-Aktie handeln, dürfte auch die 94,88-EUR-Marke schnell unterschritten werden und die Aktie bis 92,30 EUR fallen. Darunter könnten die Bären den Druck erhöhen und für einen weiteren Abverkauf bis 86,71 EUR sorgen.

Charttechnisches Fazit: Die BMW-Aktie sollte spätestens bei Kursen um 94,88 EUR zu einem Wiederanstieg über 100,42 EUR ansetzen.

Andernfalls wäre ein Bruch der Kurszielmarke ein klares Signal für die Wiederaufnahme des Mitte Juni 2023 begonnenen Kurssturzes.

BMW-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)