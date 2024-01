Delivery Hero: Chance von 99,18 Prozent p.a.!

Noch letzte Woche zählte der Lieferdienst Delivery Hero zu den Favoriten bei den Analysten. Diese Stimmung herrschte vor dem Hintergrund einer Aktienkursentwicklung, die seit über zwei Jahren einen Abwärtstrend ausgebildet hat. Bis dato wurde ausgehend vom All Time High bei 145,40 Euro ein Kursverlust von 85 Prozent eingefahren. Während der Coronapandemie ist der Titel in die Höhe geschossen. Dem Essenslieferdienst gelang aber nie der Sprung in die Gewinnzone. Vielmehr wurde 2022 ein Rekordverlust pro Aktie von 11,21 Euro gemeldet. Auch sind aktuell mindestens bis in das Jahr 2026 keine Gewinne geplant. Für den Stimmungsumschwung bei den Marktteilnehmern sorgte ein negativer Analystenkommentar beim Mitbewerber HelloFresh. Dabei ist HelloFresh das einzige Unternehmen in der Branche, welches noch Gewinne ausweist.

Zum Chart

Zu Wochenbeginn wurde der Aktienkurs von Delivery Hero aufgrund einer Gewinnwarnung des Mitbewerbers HelloFresh um über 6 Prozent nach unten gedrückt. Der Kurs nähert sich in großen Schritten dem All Time Low von 26. Oktober 2023 bei 21,725 Euro. Damit notiert das Papier wieder um gut 12 Prozent unter dem Tief vom Börsengang am 30. Juni 2017 bei 25,26 Euro. Wird das All Time Low durchbrochen, bewegt sich der Kurs im charttechnischen Neuland. Bis zur Knock-out Grenze der vorgestellten Inline-Option bei 15,00 Euro müsste der Kurs bis zum 16.02.2024 noch knapp 33 Prozent nachgeben. Dabei ist das Papier bereits jetzt überverkauft, womit eine beginnende Seitwärtsrange oder eine leichte Erholung die Folge sein könnte. Auch eine Kurserholung bis auf die obere Knock-out-Grenze bei 35,00 Euro bis zum 16.02.2024 erscheint aus heutiger Sicht schwer vorstellbar. Der dafür notwendige nachhaltige Stimmungsumschwung der Marktteilnehmer auf Basis fundamentaler Faktoren müsste zwei Tage vor Ablauf der Inline Option beginnen. Spätestens am 14.02.2024 wird den Marktteilnehmern durch die Veröffentlichung der Zahlen zum 4. Quartal 2023 eine neue Entscheidungsgrundlage geliefert.