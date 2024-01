Deutsche Bank: Neues Jahr, neues Glück

Werbung. In den letzten Wochen habe ich – wie viele Menschen – das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Dabei erinnerte ich mich natürlich auch an die eine oder andere Kolumne, zum Beispiel die über die Deutsche Bank im Mai 2023. Nachdem das Geldinstitut im ersten Quartal 2023 das beste Ergebnis seit zehn Jahren gemeldet hatte, stellte ich hier ein Express-Zertifikat Memory mit Airbag mit einem Kupon von zehn Prozent vor. Damals reagierte der Aktienkurs auf die exzellenten Zahlen kaum. Investoren schienen nicht davon überzeugt, dass die Deutsche Bank die schwierige Restrukturierung gemeistert und die tristen Zeiten hinter sich gelassen hat. Nicht zu vergessen, dass kurz vorher im März der dramatische Notverkauf der Credit Suisse an die UBS über die Bühne ging, verbunden mit der Sorge, dass noch weitere Großbanken ins Straucheln geraten könnten. Heute ist die Situation deutlich entspannter, was sich übrigens auch im Kurs des im Mai präsentierten Express-Zertifikat Memory mit Airbag (WKN DK08VF) widerspiegelt: es notiert bei 1.034 Euro. Grund genug, sich mal näher anzuschauen, was sich da genau getan hat …

Die Europäische Zentralbank ist – wie auch die US-Notenbank Fed – seit einigen Wochen zuversichtlich, die Inflation unter Kontrolle zu haben. Weitere Zinserhöhungen scheinen aus heutiger Sicht nicht mehr notwendig, weshalb die Börsianer ja bereits fleißig diskutieren, wann die Notenbanken die Leitzinsen wieder senken könnten. Das aktuelle Zinsniveau reduziert die Kreditausfallrisiken für die Banken und sollte wieder attraktive Margen ermöglichen.

In den vergangenen Quartalen hat die Deutsche Bank solide Zahlen vorgelegt. In den ersten neun Monaten 2023 erwirtschaftete Deutschlands größte Bank ein Konzernergebnis vor Steuern von fünf Milliarden Euro (Vorjahr:4,8 Milliarden Euro). Analysten halten die Aktie für unterbewertet. Sie billigen ihr weiteres Potenzial zu, obwohl der Kurs in den vergangenen sechs Monaten bereits knapp 25 Prozent zugelegt hat.

Alles in allem erscheinen die Risiken heute kalkulierbarer als im vergangenen Jahr. Wenn Sie das Gefühl haben, den Einstieg verpasst zu haben, könnte vielleicht unser neues Express-Zertifikat Memory mit Airbag in Betracht kommen. Der Risikopuffer liegt wiederbei 35 Prozent, der Kupon noch bei attraktiven 8,25 Prozent.

8,25 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 65-Prozent-Barriere

Das DekaBank Deutsche Bank Express-Zertifikat Memory mit Airbag 04/2030 (WKN DK1ATJ) bietet die Möglichkeit von 8,25 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im April 2025 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2029.



Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 65 Prozent des Startwerts die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.



Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am Bewertungstag am Laufzeitende unterschritten, drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Deutsche Bank-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 65 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 15.01.2023 bis 05.02.2024 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-23“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1ATJ1_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.