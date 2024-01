EQS-News: beaconsmind AG präsentiert neues Smart Urban Lightning Eco System auf bevorstehenden Fachmessen

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG präsentiert neues Smart Urban Lightning Eco System auf bevorstehenden Fachmessen



15.01.2024 / 09:48 CET/CEST

beaconsmind AG präsentiert neues Smart Urban Lightning Eco System auf bevorstehenden Fachmessen Zürich, Schweiz – 15. Januar 2024 – Die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytics, wird ihre innovativen Infrastruktur- und Software/SaaS-Lösungen auf den Fachmessen Light + Intelligent Building Middle East 2024 und Intersec 2024 vorstellen. Die führende Veranstaltung für die Beleuchtungs- und Gebäudetechnikindustrie in der Region MENA und die internationale Fachmesse für Schutz und Sicherheit finden zeitgleich vom 16. bis 18. Januar 2024 im Dubai World Trade Center in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das von der beaconsmind, der WE-EF Leuchten GmbH, die im Bereich Lichttechnik für den Außenbereich tätig ist, sowie Axis Communications AB, Branchenführer im Bereich Videosicherheit, entwickelte Smart Urban Lighting Eco System, eine ganzheitliche Lösung für Smart Cities und urbane Umgebungen. Herzstück dieses Systems ist die Smart Lighting Pole, ein intelligenter Lichtmast mit zahlreichen Funktionen und Tools, der sich auf individuelle Bedürfnisse von Städte, Kommunen und Privatfirmen anpassen lässt. Der Lichtmast kann unter anderem mit Kameras, Schadstoff-Messgeräten, Lautsprechern, Gobo Projektoren, Ladestationen, Digital Signage oder Notrufknöpfen ausgestattet werden und dient gleichzeitig als WiFi-Hotspot oder IoT Gateway. So können beispielsweise Warnungen und Sicherheitshinweise zentral an alle angeschlossenen Nutzer gesendet werden. Zudem ist die beaconsmind Suite Software in der Smart Lighting Pole integriert. Mit ihr lassen sich ortsbezogene Inhalte an City App-Nutzer zielgerichtet ausspielen. Für Unternehmen aus Bereichen wie Retail und Gastronomie ergeben sich hierdurch vollkommen neue Möglichkeiten, Kunden in Echtzeit anzusprechen und ihr digitales Angebot mit dem Point of Sales zu verknüpfen. Durch die Verbindung neuer und bestehender öffentlicher WiFi-Netze mit denen der Kunden-WiFi-Netze lokaler Unternehmen kann ein nahtloser WiFi-Zugang in der gesamten Stadt ermöglicht werden. Betreiber der Smart Lighting Pole können u.a. Kamera-, WiFi- und IoT-Daten miteinander verknüpfen und darauf basierend für individuelle Zielgruppen passgenaue Informationen und Angebote erstellen. beaconsmind bietet Betreibern der Smart Lighting Pole auf Wunsch alle Managed Services rund um die Pole aus einer Hand an. Über die beaconsmind Gruppe Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com. Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

