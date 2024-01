Jahresauftakt: So positionieren sich die Derivateanleger! | Börse Stuttgart | DAX, Öl und NIKKEI

In dieser neuen Video-Schaltung mit der BNP Paribas diskutieren Conny und Kemal die träge Entwicklung des DAX im neuen Jahr und sektorspezifische Trends. Kemal gibt Einblicke in die Derivatemärkte, bespricht die niedrige Volatilität und Strategien, um an einer Konsolidierung der Aktienmärkte zu profitieren. Außerdem werden die US-Bilanzen und geopolitische Spannungen, besonders im Zusammenhang mit den Ölpreisen, thematisiert. Zum Schluss gibt es einen Blick auf die Most Actives.



00:00 ► Begrüßung / DAX - das steckt hinter dem ruhigen Jahresstart

02:57 ► Konsolidierung voraus? So profitieren Anleger

05:48 ► US-Berichtssaison mit frischen Impulsen?

08:27 ► Ölpreisanstieg: Geopolitik zieht wieder Kreise

10:56 ► Jubel in Japan - Nikkei erklimmt 34-Jahres-Hoch

Most actives BNP Paribas



