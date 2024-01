CAMECO - Uranaktie fliegt

Cameco Corp. - WKN: 882017 - ISIN: CA13321L1085 - Kurs: 49,920 $ (NYSE)

Die Cameco-Aktie befindet sich seit März 2020 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt liegt bei 5,30 USD. Im April 2022 kam es zu einem wichtigen Zwischenhoch bei 32,49 USD. Die anschließende Konsolidierung endete im Mai 2023 mit dem Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck.

Seitdem zieht der Aktienkurs wieder deutlich an. Im November 2023 kam es zu einem Hoch bei 46,76 USD. Nach einer kleinen Konsolidierung sprang der Wert in der letzten Woche nach oben. Am Freitag kam es zu einem sehr starken Anstieg. Die Aktie riss ein Aufwärtsgap zwischen 46,91 USD und 48,68 USD und kletterte in der Spitze auf 51,22 USD. Dieses Niveau hielt sie aber nicht ganz.

Rally nicht am Ende

Kurzfristig kann die Cameco-Aktie noch etwas konsolidieren. Im Idealfall bleibt das Gap vom Freitag teilweise offen, aber auch ein Schließen dieses Gaps wäre aus bullischer Sicht im Rahmen. Anschließend könnte der Wert weiter zulegen. Ein Anstieg in Richtung 54,72 USD und später 65,24 USD wäre möglich.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 46,76 USD abfallen, wäre der Ausbruch vom Freitag wohl eine Bullenfalle. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 44,05 USD und 41,17 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Cameco-Aktie hat für die nächsten Wochen noch weiteres Rallypotenzial. Kleinere Rücksetzer könnten neue Einstiegschance mit sich bringen.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)