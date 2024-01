Widerstand: 16.550 16.625 Unterstützung: 16.450 16.400

Rückblick:

Nach dem schwachen Kursverlauf am gestrigen Montag startete der Index heute mit einer größeren Abwärtskurslücke ("Gap") in den Handelstag. Im Anschluss fiel das deutsche Börsenbarometer direkt weiter durch und rutschte in den Bereich der Horizontalunterstützung im Bereich 16.450 bis 16.500 Punkte ab. Danach setzte eine Stabilisierung ein.

Ausblick:

Im kurzfristigen Zeitfenster ist der Index recht deutlich überverkauft. Eine größere Zwischenerholung muss daher eingeplant werden in den kommenden Handelsstunden Richtung Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag hiesiger Zeit.

Entspannung für die Käuferseite gibt es allerdings erst bei einem Stundenschlusskurs oberhalb des gestrigen Xetra-Schlusskurses um 16.625 Punkte. Bis dahin kann ein weiteres Abrutschen unter 16.450 Punkte nicht ausgeschlossen werden.

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ5WXG von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 16.01.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.890 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DFM62M von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 16.01.2024), die K.o.-Schwelle bei 18.177 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

