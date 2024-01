ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Airbus auf 'Kaufen' - Fairer Wert hoch auf 174 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Airbus von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 119 auf 174 Euro angehoben. Mit seinem breiten und wettbewerbsfähigen Portfolio sei der Flugzeugbauer gut positioniert, "um von der hohen Nachfrage nach emissionsarmen /effizienten Flugzeugen zu profitieren", schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anhaltende Probleme und Qualitätsmängel der Konkurrenz spielten dem Unternehmen in die Hände. Dazu sei die Aktie im historischen Vergleich günstig bewertet./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 07:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 08:02 / MEZ

