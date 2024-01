ANALYSE-FLASH: UBS senkt Zurich auf 'Neutral' und Ziel auf 455 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 477 auf 455 Franken gesenkt. Einige kleinere Bedenken hielten ihn davon ab, die Aktien des Versicherers weiter zum Kauf zu empfehlen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zwar sei das Unternehmen weiterhin auf dem richtigen Weg, die Dreijahresziele zu erreichen. Eine Reihe von Faktoren begrenzten aber das Aufwärtspotenzial für den Gewinn je Aktie. Beispielsweise dürfte die Anlagestory rund um die Tochter Farmers wahrscheinlich weitere zwölf Monate benötigen, um die Stimmung aus Sicht von Zurich zu stärken./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 04:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 04:08 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------