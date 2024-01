Die Vonovia-Aktie erreicht eine kritische Chart-Marke

Der Wohnungskonzern litt darunter, dass die Zinsen seit Ende 2021 massiv stiegen. Seit sich dieser Anstieg vergangenes Jahr umkehrte, erholte sich auch der Vonovia-Aktienkurs. Doch jetzt erreicht er eine kritische Marke. Tradern bietet das eine gute Möglichkeit, von Kursbewegungen zu profitieren.

Die Aktien des in Bochum beheimateten, auf Vermietung und Verwaltung von Wohnungen spezialisierten Immobilienunternehmens haben sich in den vergangenen zehn Monaten hervorragend entwickeln können. Vonovia wurde zuvor als zinssensitives Unternehmen von steigenden Renditen massiv belastet. Der Aktienkurs hat sich vom Hoch Mitte 2021 binnen zwei Jahren in der Spitze etwa geviertelt.