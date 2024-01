Dow Jones Index: Die Stimmung kippt

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial Average Index hat nach der fulminanten Kursrallye seit Oktober rund 17 Prozent an Wert zugelegt und sich in den Bereich um 37.800 Punkten aufwärts begeben. Erst seit kurzem resultiert aus der Schiebephase der letzten Tage nun ein eindeutiges Doppelhoch, was sich bereits jetzt schon belastend auf das Barometer auswirkt und den Index in eine gesunde Konsolidierung schicken dürfte.

Um das volle Korrekturpotenzial des Barometers freizusetzen, müssen Notierungen auf Tagesschlusskursbasis unterhalb von 37.213 Punkten zustande kommen. Nur in diesem Fall ließe sich darunter eine Abwärtsbewegung an 36.954 und darunter 36.264 Punkte für den DJIA ableiten.

Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne wäre dagegen als neutral zu bewerten und dürfte lediglich die Richtungslosigkeit des Barometers in dieser Phase unterstreichen.

Übergeordnet stehen weitere Anstiegschance an das nächsthöhere Ziel um 40.150 Punkten vergleichsweise gut, allerdings erst, nachdem eine gesunde Konsolidierung mindestens auf 36.000 Punkte abgespielt worden ist. Dieses Ziel könnte dann im Rahmen einer zweiten großen Kaufwelle erreicht werden, ähnlich wie Ende 2023.