NEL im Crash gen Null?

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 0,473 € (L&S)

Der Ausverkauf in der Nel-Aktie geht auch in diesem Jahr weiter. Nachdem sich die Aktie gegen Ende 2023 ein wenig stabilisieren konnte und bei 0,561 EUR einen Support ausbildete, stürzte der Aktienkurs in den vergangenen Tagen auf ein neues Tief ab. Auf Tradegate gipfelte der jüngste Ausverkauf gestern in einem Minus von fast 10 % und auch im frühen vorbörslichen Mittwochshandel präsentiert sich die Aktie weiter angeschlagen.

Der Countdown läuft

Im Markt fehlt momentan das Vertrauen in die Nel-Aktie. Inwieweit es sich dabei um ein Endspiel handelt, wird man in den nächsten Monaten sehen. Strategisch gesehen hätte die Aktie kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial auf 0,45 EUR, wo ein erstes Ziel aus dem Ausbruch aus der Range zum Jahreswechsel nach unten zu finden ist.

Fazit: Als Investor würde ich um die Nel-Aktie weiterhin einen großen Bogen machen. Das würde sich erst mit einer mittelfristigen Bodenbildung ändern. Zum aktuellen Zeitpunkt müssten die Kurse dafür beispielsweise mindestens über 0,76 EUR ansteigen oder aber auf tieferem Niveau ein vollständiges Bodenmuster ausbilden. Momentan sind weder für das eine noch das andere Szenario Ansätze in diese Richtung zu sehen.

NEL ASA Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)