ANALYSE-FLASH: UBS belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 136 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Franken belassen. Der Schweizer Luxusgüterkonzern habe im Schmuckgeschäft die Markterwartung und die Schätzung der Schweizer Großbank deutlich übertroffen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Insgesamt seien die Resultate beeindruckend, insbesondere nach den schwachen Zahlen von Burberry in der vergangenen Woche./la/gl

