EQS-News: CHEPLAPHARM erwirbt Roaccutane® von Roche

Binningen, 18. Januar 2024

Die CHEPLAPHARM Gruppe erwirbt die globalen Rechte an Roaccutane® von Roche und stärkt damit sein dermatologisches Portfolio. Das auf dem Wirkstoff isotretinoin basierende Medikament wird zur Behandlung von schwerer Akne verwendet. CHEPLAPHARM, führender Erwerber von Originalpräparaten forschender Pharmaunternehmen, übernimmt die globalen Rechte an Roaccutane® von Roche, welche rund 50 Länder beinhalten. Bei dem dermatologischen Originatorprodukt handelt es sich um ein lange auf dem Markt etabliertes Retinoidprodukt. Retinoide gehören zu den wirksamsten Substanzen zur Behandlung extrem schwerer Verläufe von Akne. „Mit Roaccutane® erwerben wir ein hochwirksames Produkt. Seit seiner Zulassung hat es sich weltweit zu einem unverzichtbaren therapeutischen Grundpfeiler entwickelt, der als letzte Behandlungsoption für schwere Formen der Akne eingesetzt wird”, erklärt Edeltraud Lafer, CEO der CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH. CHEPLAPHARM ist bereits im therapeutischen Bereich der Dermatologie aktiv und hat Präparate für die topische Behandlung leichter Formen von Akne sowie antibiotikabasierte Produkte für leichte bis mittelschwere Formen von Akne im Portfolio. Roaccutane® ist damit eine perfekte Ergänzung des stark diversifizierten Unternehmensportfolios. Darüber hinaus ist Roaccutane® eine starke Marke, die eine hohe Markentreue genießt. Die Transaktion umfasst das geistige Eigentum sowie Produktregistrierungen. Über CHEPLAPHARM CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com und www.cheplapharm.ch. Pressestelle: CHEPLAPHARM ǀ Ziegelhof 24 ǀ 17489 Greifswald ǀ presse(at)cheplapharm.de

