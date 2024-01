EQS-News: DATAGROUP veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2022/2023 – Anhebung der Dividende auf 1,50 EUR je Aktie geplant

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DATAGROUP veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2022/2023 – Anhebung der Dividende auf 1,50 EUR je Aktie geplant



18.01.2024 / 07:27 CET/CEST

Vorläufige Zahlen vollumfänglich bestätigt

Dividendenvorschlag der Verwaltung von 1,50 EUR je Aktie (i. Vj. 1,10 EUR je Aktie)

Positiver Ausblick durch starken Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft und strategische Neuakquisitionen von CONPLUS und iT TOTAL Pliezhausen, 18. Januar 2024. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022/2023 und bestätigt damit die bereits am 21. November 2023 veröffentlichten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen. Die Umsatzerlöse lagen mit 497,8 Mio. EUR am oberen Ende der Guidance von 485 – 500 Mio. EUR und leicht über dem ebenfalls angepassten Vorjahreswert (i. Vj. 494,0 Mio. EUR). In beiden Geschäftsjahren kam es durch eine Veränderung in der Bilanzierungsmethode bezüglich des Lizenzgeschäfts zu einer Verringerung der Umsatzerlöse nach IFRS 15 (Principal Agent). Der Rohertrag konnte um 3,5 % auf 341,2 Mio. EUR (i. Vj. 329,8 Mio. EUR) gesteigert werden und die Ergebniskennzahlen stiegen ebenfalls überproportional: Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 4,9 % auf 80,2 Mio. EUR (i. Vj. 76,5 Mio. EUR) und konnte damit die Guidance von 76 – 80 Mio. EUR übertreffen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte durch Effizienzmaßnahmen und den Fokus auf profitable Verträge überproportional erhöht werden und lag trotz ergebniswirksamen Investitionen von rund 1 Mio. EUR im vierten Quartal 2022/2023 in das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz mit 45,3 Mio. EUR um 9,3 % über dem Vorjahreswert (i. Vj. 41,5 Mio. EUR, Guidance 45 – 48 Mio. EUR). Die EBIT-Marge erreichte 9,1 % (+0,7 Prozentpunkte ggü. 8,4 % im Vorjahr) und lag damit über dem mittelfristig gesetzten Ziel von 9 %. Der Jahresüberschuss stieg deutlich auf 28,3 Mio. EUR nach 22,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie liegt damit bei 3,39 EUR gegenüber 2,64 EUR im Vorjahr. Weitere Details finden sich im testierten Konzernabschluss unter datagroup.de/publikationen.

Dividendenvorschlag der Verwaltung von 1,50 EUR je Aktie (i. Vj. 1,10 EUR je Aktie) Angesichts der guten Ergebnisentwicklung haben Aufsichtsrat und Vorstand der DATAGROUP SE beschlossen, der am 14. März 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,50 EUR je Aktie (i. Vj. 1,10 EUR je Aktie) vorzuschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungssumme von 12,5 Mio. EUR (i. Vj. 9,2 Mio. EUR). „Wie unsere vorgelegten Zahlen zeigen, sind wir operativ sehr gut aufgestellt und konnten trotz einer gesamtwirtschaftlich weiterhin herausfordernden Lage im Geschäftsjahr 2022/2023 wieder ein gutes Geschäftsergebnis erzielen“, sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP SE. „Unsere ganzheitliche IT-Outsourcing-Lösung CORBOX ist branchenübergreifend stark nachgefragt, das zeigen unsere anhaltend guten Auftragseingänge. Für uns und unsere Aktionärinnen und Aktionäre bedeuten diese langlaufenden Verträge wiederkehrende Umsätze, eine gute Profitabilität sowie eine verlässliche und langfristig stabile Entwicklung von DATAGROUP.“ Mit dem vorgelegten Dividendenvorschlag setzt DATAGROUP seine historische Dividendenpolitik fort, die eine Ausschüttungsquote von rund 40 % des Periodenüberschusses vorsieht.

Positiver Ausblick durch starken Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft und strategische Neuakquisitionen von CONPLUS und iT TOTAL Mit der Ende 2023 erfolgten Übernahme der CONPLUS Gruppe und dem Erwerb des IT-Dienstleisters iT TOTAL konnte sich DATAGROUP im angelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 bereits mit gleich zwei Unternehmen strategisch weiter verstärken. Für das laufende Geschäftsjahr sind weitere Zukäufe geplant. Neukundengewinne wie der des Spezialchemieherstellers Evonik, für den DATAGROUP zukünftig rund 30.000 IT-Arbeitsplätze im Client Management, Field Service und Service Management betreut, sowie von mehreren Stadtwerken und öffentlichen Einrichtungen, in den Bereichen Bau und Industrie und im Banken- und Finanzdienstleistungssektor lassen den Vorstand von DATAGROUP positiv auf die weitere Geschäftsentwicklung der Gesellschaft blicken. Der konkrete Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 wird anlässlich der Hauptversammlung am 14. März 2024 bekannt gegeben. Der testierte Konzernabschluss 2022/2023 ist auf der DATAGROUP Website unter datagroup.de/publikationen abrufbar. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Investor*innenkontakt Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de

Pressekontakt Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

