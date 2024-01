PDD Holdings: Auf Richtungssuche

Das letzte markante Rekordhoch markierte PDD Holdings bei 212,60 US-Dollar Anfang 2021, die vorausgegangene und äußerst steilen Rallye forderte jedoch ihren Tribut und drückte die Notierungen auf gerade einmal 23,21 US-Dollar bis März 2022 abwärts. Aber genau in diesem Bereich konnte PDD Holdings schließlich eine inverse SKS-Formation ausbilden und diese Ende selben Jahres erfolgreich aktivieren. Die Folge war ein Kursanstieg an 152,99 US-Dollar bis zur letzten Woche und damit direkt in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements.

Längere Konsolidierung möglich

Die Schiebephase an dem mittelfristigen Ziel um das 61,8 % Fibo kommt nicht unerwartet, diese könnte sich allerdings bei nachhaltigen Notierungen unterhalb von 136,00 US-Dollar noch ausweiten und Abschläge auf 125,39 sowie darunter 111,88 US-Dollar hervorrufen. Insgesamt aber wird nach dem starken Impuls der letzten Monate eine Fortsetzung der Erholung favorisiert, diese dürfte aber erst bei Wochenschlusskursen oberhalb von 154,20 US-Dollar in Fahrt kommen und würde infolgedessen Kursgewinne an 169,30 US-Dollar generieren können.