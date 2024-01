Schwindende Kauflust bremst Rolex-Uhrenhändler aus - Aktie sackt ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Uhrenhändler Watches of Switzerland mit Marken wie Rolex, Cartier und Patek Philippe hat die schwindende Kauflust seiner Kunden zu spüren bekommen.

Der Vorstand kassierte daher seine Prognose für das im April endende Bilanzjahr und schickte mit der Aussicht auf eine niedrigere Gewinnmarge seine Aktien am Donnerstag auf Talfahrt. Die in London notierten Papiere sackten um rund 30 Prozent ab. "Die Feiertage waren in diesem Jahr für den Luxussektor besonders unbeständig, da die Verbraucher ihr Geld für andere Waren ausgeben", erklärte Firmenchef Brian Duffy.

Er rechne daher im laufenden Bilanzjahr mit einem Rückgang der Ergebnismarge auf 8,7 bis 8,9 Prozent nach 10,7 Prozent im Vorjahr. Beim Umsatz peile er noch ein Plus von zwei bis drei Prozent an auf 1,53 bis 1,55 Milliarden Pfund (rund 1,8 Milliarden Euro). Zuvor hatte Duffy einen Anstieg um acht bis elf Prozent auf 1,65 bis 1,70 Milliarden Pfund avisiert.

Die Konsumflaute ist in den vergangenen Monaten auch in der Luxusbranche angekommen. Davon betroffen sie etwa die französische LVMH mit Marken wie Louis Vuitton und Dior, das Privatunternehmen Chanel oder der britische Modekonzern Burberry.

