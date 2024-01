CAC 40 Index: So muss das laufen…

Einen äußerst grazilen und vor allem präzisen Rücksetzer haben Investoren beim französischen Leitindex CAC 40 in den letzten Tagen erleben dürfen, nachdem das Barometer zuvor über einen Abwärtstrend ausgebrochen war und dadurch ein Kaufsignal generiert hatte. Der hingelegte Pullback endete exakt auf dem Ausbruchsniveau, welches prompt nach dem Test gekauft wurde.

Zwar gelang es zum Jahreswechsel ein frisches Hoch bei 7.653 Punkten zu markieren, allerdings kann dies nicht über die anschließende Abwärtsbewegung zurück auf das Ausbruchsniveau und den EMA 200 verlaufend um 7.300 Punkten hinwegtäuschen. Genau an dieser Stelle gelang es im Anschluss einen Sprung zur Oberseite in den Bereich des EMA 50 um 7.410 Punkten zu vollziehen und damit die Kuh vom Eis zu ziehen.

Jetzt fehlt es lediglich an weiteren Käufern, die den CAC 40 Index in den kommenden Stunden mindestens über 7.480 Punkte vorantreiben und dadurch ein Folgekaufsignal an 7.653 Punkte auslösen, darüber wäre mittelfristig ein Anstieg sogar an 7.831 Zähler denkbar.

Scheitert das Unterfangen und der französische Leitindex fällt in den vorherigen Abwärtstrend sowie unter die Kursmarke von 7.281 Punkte zurück, wäre dies klar bärisch zu bewerten, rasche Abschläge auf 7.174 und darunter auf 7.079 Punkte kämen dann nicht überraschend, durch den Rückfall in den vorherigen Abwärtstrend würde sich das Chartbild jedoch mittelfristig wieder deutlich eintrüben.