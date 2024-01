IAG will sechs Milliarden Euro in spanische Airlines investieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Der britisch-spanische Luftfahrtkonzern IAG will in den nächsten fünf Jahren sechs Milliarden Euro in Spanien investieren.

Dies teilte das Büro des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez am Freitag nach einem Treffen mit IAG-Chef Luis Gallego mit. Das sei ein Anstieg im Vergleich zu den fünf Milliarden Euro, die der Eigentümer der Airlines British Airways und Iberia in den vergangenen fünf Jahren investiert habe. Dies solle den Umbau der spanischen Fluggesellschaften vorantreiben. Zu IAG gehört neben Iberia auch die Billigfluggesellschaft Vueling, nach Flottengröße und Zielen Spaniens größte Fluglinie.

Im vergangenen Februar kündigte IAG an, die verbleibenden 80 Prozent von Air Europa zu kaufen, die dem Konzern noch nicht gehörten. Der 400-Millionen-Euro-Deal soll voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen werden. Hier hatte IAG jüngst der Europäischen Kommission Entgegenkommen bei Auflagen signalisiert, um grünes Licht der Wettbewerbshüter für die Übernahme zu bekommen.

