Alle Luxusgüter Europas, insbesondere die französischen Marken, waren die Supergewinner in den letzten Jahren, mit dem Sondereffekt von Pandemie und dem Hauptmarkt China. Die Normalisierung hat begonnen.

Das dauert noch einige Zeit, vermutlich ein bis zwei Jahre. Dies entspricht den früheren Erfahrungen sowohl im deutschen Wirtschaftswunder und anschließend dem großen Kater wie auch in Japan ab 1990 in den folgenden 5 bis 6 Jahren.

Damit ist die deutlich überhöhte Bewertung zu korrigieren und die übliche Halbierung der Kurse die Messlatte. Neue Investments lohnen vorerst nicht!

Verbio nach dem Kursrutsch: Fernbleiben oder auf die Watchlist setzen?

Sowohl Windkraft wie Solar und Biogas melden grundsätzlich höhere Zahlen in den Umsätzen, aber alle Kurse der dahinterstehenden Firmen für Aufbau (Windkraft), Solartechnik und Biogas rutschen in den Keller. Das gilt auch für Verbio, jedoch mit problematischer Ertragslage.

Daran hängen zwei Fragen: Wie ist dieser Widerspruch zwischen realer Wirtschaft und Marktwerten zu erklären und wie lässt sich aus dieser Konstellation die Sicht der Börse für die nächsten ein bis zwei Jahre erklären?

Vorerst ein Rätsel mit der Gewissheit: Die Börse schaut voraus und nicht hinterher. Ich schaue zu!

Auf und Ab bei Morphosys: Wie soll man sich da verhalten?

Die jüngsten Produkte von Morphosys gehören zum aktuellen Spielfeld in der Beurteilung von Pharmaerfolgen, aber noch nicht hinreichend bewiesenen Verkaufserfolgen. Mehrere Firmen stehen in der gleichen Situation, so auch Evotec oder in der Schweiz Idorsia, um nur die wichtigsten zu nennen.

Auch hier geht es darum: Die fantasievollen Kursziele der Analysten mit hoch gerechnetem Umsatz und Gewinn lassen sich offenbar nicht halten. Entsprechend verlaufen die Kursbilder. 1,5 Milliarden Euro Marktwert für Morphosys, aber völlig offene Gewinnschätzungen, sind keine Grundlage für neue Höchstkurse. Zuschauen!