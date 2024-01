EQS-News: Cherry SE: Josh Phillips wechselt als Managing Director zu Cherry Americas LLC

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Josh Phillips wechselt als Managing Director zu Cherry Americas LLC München (Deutschland)/Kenosha (USA), 22. Januar 2024 – Ab dem 15. Februar 2024 verantwortet Josh Phillips als neuer Managing Director das Cherry-Geschäft in USA und Americas. Er übernimmt die Position von Richard Simone, der das Unternehmen in gutem gegenseitigem Einvernehmen verlässt. "Ich freue mich sehr über diese Personalie. Mit Josh gewinnen wir einen erfahrenen, motivierten und dynamischen Manager für unsere Geschäfte in den USA und Americas. Vor 70 Jahren gründete die Familie Cherry das Unternehmen in den USA. Diese Region hat daher für uns eine ganz besondere Relevanz und Bedeutung. Josh bringt umfassende Multi-Channel-Erfahrung mit, um Partnerschaften im Einzelhandel, E-Commerce und Vertrieb weiter auszubauen. Cherry verfügt über ein sehr breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Im Rahmen unserer internationalen Transformations- und Restrukturierungsmaßnahmen gilt es nun, unser Geschäft mit Office- und Gaming-Fertigprodukten sowie Lösungen für den medizinischen Bereich auf ein höheres Umsatzniveau zu heben. Mit Joshs vielversprechenden Führungsqualitäten wollen wir das engagierte Team in Nord- und Südamerika auf ein höheres Umsatzniveau bringen. Zudem wird Josh eine wichtige Rolle in unserem globalen Cherry-Kulturprogramm einnehmen. Wir heißen Josh im Cherry-Team herzlich willkommen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. Ich danke Richard Simone für sein Engagement und seine erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren und wünsche ihm beruflich sowie privat alles Gute", sagt Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender der Cherry SE. "Für mich ist es eine Ehre, in der Zukunft für Cherry tätig sein zu dürfen - ein Unternehmen, in dem preisgekrönte Qualität, Innovation und Umweltverantwortung mit einer besonderen Legacy zusammentreffen. Ich freue mich sehr darauf, mit Leidenschaft und Expertise dazu beizutragen, neue Chancen zu ergreifen und einen zukünftig erfolgreichen Wachstumskurs einzuschlagen", erklärt Josh. Josh Phillips leitete zuletzt als Chief Revenue Officer das Vertriebs- und Marketinggeschäft von Vinci Brands – Tustin, CA, USA. Er baute eine leistungsstarke Geschäftsorganisation in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenzufriedenheitsmanagement auf und führte den kulturellen Wandel top-down mit herausragenden Geschäfts- und Finanzergebnissen. In den Jahren zuvor leitete er die Geschäfte für angesehene Unternehmen wie Zagg, SteelSeries, Superior Communications und iGo. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ IR-Kontakt Nicole Schillinger Senior Vice President Investor Relations Cherry SE P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: nicole.schillinger@cherry.de

