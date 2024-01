IRW-News: Great Pacific Gold Corp. : Great Pacific Gold zählt zu den besten 50 Aktien am OTCQX

IRW-PRESS: Great Pacific Gold Corp. : Great Pacific Gold zählt zu den besten 50 Aktien am OTCQX

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 22. Januar 2024 - Great Pacific Gold Corp. (Great Pacific Gold oder GPAC oder das Unternehmen) (TSXV:GPAC - WKN:A3EQ9X - OTCQX:FSXLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in die OTCQX® Best 50 2024 aufgenommen wurde, eine Rangliste der leistungsstärksten Unternehmen, die im vergangenen Jahr am OTCQX Best Market gehandelt wurden.

Die OTCQX Best 50 ist eine jährliche Rangliste der 50 besten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die am OTCQX-Markt gehandelt werden. Die Rangliste wird auf der Grundlage einer gleichen Gewichtung der einjährigen Gesamtrendite und des durchschnittlichen täglichen Wachstums des Dollarvolumens im vorangegangenen Kalenderjahr berechnet. Die Unternehmen in der OTCQX Best 50 2024 wurden auf der Grundlage ihrer Leistung im Jahr 2023 eingestuft.

Bryan Slusarchuk, Chief Executive Officer und Director von GPAC, erklärt: "Das vergangene Jahr war ein Jahr der Transformation für das Unternehmen, da wir ein beeindruckendes Landpaket mit Explorationsprojekten in Papua-Neuguinea erworben haben, die sich in einem frühen bis fortgeschrittenen Stadium befinden, sowie eine hochgradige Goldentdeckung im australischen Victoria. Als Team sind wir stolz auf die technischen Errungenschaften des Jahres 2023 und das Erreichen des 19. Platzes in der OTCQX Best 50 Rangliste 2024, die sich sowohl auf die Gesamtrendite als auch auf das Wachstum des Handelsvolumens bezieht.

Nun, da wir das Jahr 2023 hinter uns haben, bauen wir unsere Dynamik im Jahr 2024 weiter aus, wie unsere Pressemitteilung vom 11. Januar 2024 zeigt, in der wir das vollständige Untersuchungsergebnis unserer jüngsten hochgradigen Entdeckung Comet in Australien beschreiben, das auf 95 m 8 m mit 106 g/t Gold ergab, darunter 5 m mit 166 g/t Gold, 2 m mit 413 g/t Gold, 1 m mit 468 g/t Gold und 1 m mit 358 g/t Gold."

Die vollständige Rangliste der OTCQX Best 50 für 2024 finden Sie unter: https://www.otcmarkets.com/files/2024_OTCQX_Best_50.pdf

Im Namen des Unternehmens:

Rex Motton

Chief Operating Officer und Director

Kontakt:

Adam Ross, Investor Relations

Tel: +1-604-229-9445

Gebührenfrei: +1-833-923-3334

Email: info@fostervillesouth.com

Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fosterville South warnt davor, dass alle vorausschauenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Entwicklung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Fosterville South, den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Grundstücken Lauriston und Golden Mountain und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können sich die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen unterscheiden, die in den vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den geltenden Wertpapiergesetzen verpflichtet sich Fosterville South nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

