USD/JPY: Auf zur alten Stärke

Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über die Verlaufshochs aus 2022 von 151,9440 JPY Mitte November letzten Jahres tauchte das per USD/JPY kurzzeitig ab und begab sich auf seine untere Trendkanalbegrenzung des laufenden Aufwärtstrends talwärts. Dort fand der Wert einen tragfähigen Boden vor und konnte zuletzt wieder über das wichtige Kursniveau von 147,6700 JPY zulegen, was einem kleineren Meilenstein entspricht. Ein erfolgreicher Ausbruch darüber hat nun weiteres Kurspotenzial zunächst an die Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr freigesetzt. Mittel- bis langfristige Signale werden aber erst an dieser Stelle generiert.

Dollar-Stärke vs. Yen-Schwäche

Aus der aktuellen Kursentwicklung heraus sind nun direkte Anstiegschancen an 151,9080 bzw. 151,9440 JPY entstanden. Aber erst an dieser Stelle dürfte sich der weitere mittel- bis langfristige Weg entscheiden, bei einem nachhaltigen Ausbruch würden sogar Notierungen um 164,0740 JPY winken. Ins bärische Lager taucht das Paar USD/JPY dagegen unterhalb der Dezembertiefs von 140,2490JPY ein, infolgedessen müssten Rücksetzer zurück auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 136,810 JPY und darunter auf 137,2350 JPY zwingend einkalkuliert werden.