HelloFresh: Analystenkommentar hebt Kurs!

Der Aktienkurs des Kochboxen-Händlers HelloFresh unterliegt derzeit sehr unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten. Vor einer Woche senkte BNP Paribas Exane den Daumen über die gesamte Branche der Online-Lieferdienste. Dadurch sank HelloFresh um bis zu sieben Prozent. Dennoch ist HelloFresh bislang das einzige Unternehmen der Branche, das Gewinne erwirtschaftet. Eine genauere Betrachtung der US-Investmentbank Morgan Stanley führte gestern zur Hochstufung auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 17 Euro. Die Aktie ist eine Geschichte mit zwei unterschiedlichen Seiten: Während das Geschäft mit Fertiggerichten überzeugt, seien die Kochboxen schwach, schrieb Analyst Luke Holbrook in einer gestern vorliegenden Studie. Der Markt unterschätzt das Potenzial von Fertiggerichten in Nordamerika und Europa. Zum Chart Möglicherweise hat der gestrige Kursgewinn von gut 12,00 Prozent einigen Bären das Genick gebrochen. Weiters kommt die seit 15. September 2023 anhaltende Abwärtssequenz zum Stehen. Im Laufe dieser Sequenz verlor das Papier von HelloFresh in der Spitze rund 67 Prozent. Gemessen vom All Time High am 26. November 2021 am Level von 97,20 Euro entspricht dies einem Verlust von 88 Prozent. Mittlerweile notiert die Aktie wieder auf dem Niveau von Anfang Februar 2018, kurz nach dem Börsengang. Bis 2025 wird mit einer Gewinnverdopplung auf 1,47 Euro pro Aktie gerechnet. Das erwartete KGV 2025 sinkt somit auf 7,87. Damit rechnet der Markt nicht mehr mit weiterem Wachstum, nachdem HelloFresh in die KGV-Niederungen von Substanzwerten wie Volkswagen oder Commerzbank abgerutscht ist. Das niedrige KGV und der bereits angelaufene Verlust von 88 Prozent deuten an, dass die Aktie unter gewissen Umständen günstig zu haben ist. Möglicherweise wird das partielle Tief vom Montag, dem 22. Januar 2024, bei 11,335 Euro für längere Zeit nicht mehr unterschritten. Eventuell könnte das Papier in Richtung 17 Euro streben.

HelloFresh SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die positive Analyse seitens der US-Investmentbank Morgan Stanley sorgte beim Aktienkurs von HelloFresh für ein Kursfeuerwerk in Höhe von rund 12 Prozent. Mit einem Open End Turbo Long (WKN ME6SHX) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von HelloFresh in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,24 profitieren. Das Ziel sei bei 15,35 Euro angenommen (5,67 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt rund 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 11,10 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,42 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: ME6SHX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,10 – 3,17 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 9,78 Euro Basiswert: HelloFresh SE KO-Schwelle: 9,78 Euro akt. Kurs Basiswert: 12,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,67 Euro Hebel: 4,24 Kurschance: + 79 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Spotlight Update: AMD Die am 20. Dezember 2023 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN VM4YGK auf eine steigende Aktie von AMD zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 23. Januar 2024 zum Geldkurs von 5,61 Euro und lag mit 84 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Open End Turbo Long auf ein neues Level bei 5,31 Euro nachziehen.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in US-Dollar)

