IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate Corp. begrüßt die Aufnahme von Apatit (Phosphat) in die Liste kritischer und strategischer Mineralien von Quebec, Kanada

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate Corp. begrüßt die Aufnahme von Apatit (Phosphat) in die Liste kritischer und strategischer Mineralien von Quebec, Kanada

Saguenay, Quebec - 23. Januar 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass die Ministerin für natürliche Ressourcen und Wälder (MRNF) von Quebec, Frau Maïté Blanchette Vézina, heute den Aktionsplan 2023-2025 für die Umsetzung des Plans zur Erschließung kritischer und strategischer Mineralien 2020-2025 (PQVMCS) von Quebec vorgestellt hat.

Die Ministerin nahm die Vorstellung des Aktionsplans 2023-2025 zum Anlass, um die Aktualisierung der Liste kritischer und strategischer Materialien (CSM) von Quebec bekannt zu geben, die nun auch Apatit (Phosphat) einschließt.

Quebec gehört somit wie die Provinz Ontario, die Europäische Union und Südkorea zu den Rechtssystemen, die Phosphat als kritisches und strategisches Mineral anerkennen.

Von den Regierungen von Kanada und den Vereinigten Staaten wird 2024 oder später eine Entscheidung über den Status von Phosphat als kritisches und strategisches Mineral erwartet. Argus Phosphate Rock Analytics (Q2/2023) prognostiziert, dass die Phosphatproduktion in Nordamerika bis zum Jahr 2037 um 61 % zurückgehen wird.

Außerdem konzentriert sich die Phosphatproduktion in Nordamerika momentan auf Nahrungsmittel und Dünger und verzeichnet noch nicht die Nachfrage, die aufgrund der Produktion von Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Batterien vorhergesehen wird. Die Produktion von LFP-Batterien erfordert enorme Mengen an hochreiner gereinigter Phosphorsäure (PPA).

First Phosphate ist aktiv mit der Erschließung von magmatischen Phosphatressourcen in Quebec befasst und begrüßt es, dass Quebec die enorme Chance erkennt, die seine lokalen Phosphatressourcen für den Elektrifizierungsbedarf von Nordamerika bieten.

First Phosphate ist davon überzeugt, dass das magmatische anorthositische Phosphatgestein von Quebec eine noch unerschlossene Quelle für hochreines Phosphat darstellt, das potenziell abgebaut und in große Mengen von PPA umgewandelt werden kann. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung eines LFP Battery Valley in der Region Saguenay-Lac-St-Jean von Quebec, das dazu beitragen kann, die zukünftige große Nachfrage nach aktivem Kathodenmaterial (CAM) für LFP-Batterien in ganz Nordamerika zu befriedigen.

Forschungsarbeiten zum magmatischen Anorthosit von Quebec sind abrufbar unter:

https://firstphosphate.com/phosphate-industry/quebecanorthosite

Einzelheiten zur Pilotanlage von First Phosphate für die Reinigung des magmatischen Anorthosits von Quebec sind abrufbar unter: https://firstphosphate.com/projects/pilot-plant

Einzelheiten zu den Aktiva von First Phosphate in der Region Saguenay-Lac-St-Jean von Quebec sind abrufbar unter: https://firstphosphate.com/projects/prized-assets

Einzelheiten zur Strategie von First Phosphate zur Etablierung einer vollständig integrierten Lieferkette für LFP-Batterien in Nordamerika auf der Basis der Schaffung eines LFP Battery Valley in der Region Saguenay-Lac-St-Jean von Quebec sind abrufbar unter: https://firstphosphate.com/lfp-battery-strategy

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die LFP-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jérôme Cliche, VP, Business Development

jerome@firstphosphate.com

Tel: +1 (514) 815-8799

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Webseite: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die erwartete Nachfrage nach LFP-Batterien; die Fähigkeit des Unternehmens, Phosphat in Quebec abzubauen und zu vermarkten; die Überzeugung des Unternehmens, dass das anorthositische Phosphatgestein in Quebec eine unerschlossene Quelle für hochreines Phosphat ist, das potenziell abgebaut und in große Mengen gereinigter Phosphorsäure (PPA) umgewandelt werden kann, um den Bedarf Nordamerikas an der Produktion von aktivem LFP-Kathodenmaterial zu decken, um die Elektrifizierungsziele zu erreichen; und die Fähigkeit, ein LFP Battery Valley in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu realisieren.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die Fähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Landansprüche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, zu entwickeln; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne für die Entwicklung eines LFP-CAM-Herstellungsbetriebs in Nordamerika zu verwirklichen; und die Fähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Vereinbarungen mit staatlichen und anderen Stellen, die potenzielle Entwicklung von Partnerschaften, Beziehungen und Kunden und die damit verbundenen Vorteile zu realisieren.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Landansprüche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, zu entwickeln; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Pläne für die Entwicklung eines LFP-CAM-Herstellungsbetriebs in Nordamerika zu verwirklichen; und die Unfähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Vereinbarungen mit staatlichen und anderen Stellen, die potenzielle Entwicklung von Partnerschaften, Beziehungen und Kunden und die damit verbundenen Vorteile zu realisieren.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73350

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73350&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33611D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.