Erneut bricht der Dax nach einem starken Start in den Tag schnell ein. Ein Verhalten, das sich in der letzten Zeit häuft. Könnte das ein Omen für eine Fortsetzung der Korrektur sein?

Heute nachbörslich stehen Quartalszahlen von Netflix auf dem Programm. Martin wirft in der Sendung einen Blick auf das, was Analysten erwarten und beurteilt die charttechnische Ausgangslage vor den Zahlen.

Die ASML-Aktie steht derweil an einem wichtigen Entscheidungslevel. Einige Analysten versuchen den Weg in Richtung Allzeithoch mit Upgrades zu ebnen, aber morgen stehen die Quartalszahlen an.

Und Aktien von Western Digital schießen auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Nicht ohne Grund...