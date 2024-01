AKTIE IM FOKUS/Neue Strategie wirkt: Netflix-Anleger feiern starkes Abo-Wachstum

NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen und ein starkes Kundenwachstum bei Netflix haben den Aktien des Streaminganbieters am Mittwoch kräftigen Rückenwind verliehen. Im vorbörslichen Handel in New York schnellte der Kurs um fast zehn Prozent in die Höhe. Sollte das Plus auch nach dem offiziellen Handelsbeginn halten, wäre dies das höchste Niveau seit Januar 2022. Erste Analysten reagierten bereits mit Kurszielanhebungen auf die Zahlen.

Netflix hatte nach eigenen Angaben im vergangenen Quartal mehr als 13 Millionen Kunden hinzugewonnen und damit die Erwartungen am Markt weit übertroffen. Der Zuwachs wird am Markt als Erfolgsbeleg für die Strategie des Streaminganbieters gesehen, der kompromisslos gegen Nutzer vorgeht, die sich bisher den Dienst mit Freunden oder Familienmitgliedern teilten.

Noch im ersten Quartal des vergangenen Jahres hatte Netflix mit einem zähen Kundenwachstum Sorgen unter Investoren ausgelöst. Im Sommer hatte der Konzern dann nach längerer Verzögerung mit ersten Maßnahmen gegen Trittbrettfahrer begonnen. Am Markt war zunächst befürchtet worden, dies könne Nutzer abschrecken. Doch das Gegenteil sei der Fall, wie Börsenexperte Jürgen Molnar von Robomarkets nun konstatierte.

"Das Angebot von Netflix scheint zu attraktiv, als dass man darauf verzichten kann." Mit dem jüngsten starken Kundenzuwachs knüpfe Netflix beinahe an das Wachstum zu Beginn der Corona-Pandemie an, schrieb Molnar. "Nach den Zahlen und Ausblick kann man festhalten, dass das Management von Netflix bislang vieles richtig macht, was die Anleger mit weiteren Käufen der Aktie honorieren."

Konstantin Oldenburger von CMC Markets hob die guten Aussichten für die Amerikaner hervor: Sowohl das Ende des Account-Sharing als auch die Werbung dürften in den kommenden Quartalen das Umsatzwachstum von Netflix ankurbeln, selbst wenn Neukunden nicht mehr in diesem Tempo gewonnen werden könnten, zeigte er sich überzeugt. Der Markt rechne mit Umsatzanstiegen von Netflix in diesem Jahr um 14 Prozent und im nächsten Jahr um elf Prozent.

Die Analysten der US-Bank JPMorgan hoben ihr Kursziel für Netflix in Reaktion auf die Zahlen um 100 Dollar auf 610 Dollar an, womit sie zu den Optimisten unter den Branchenkennern gehören. Analyst John Hodulik von der Schweizer Bank UBS traut dem Papier einen Anstieg zumindest bis auf 570 Dollar zu. Die Quartalszahlen und auch der Ausblick auf das erste Jahresviertel 2024 seien besser als erwartet ausgefallen, so der Experte. Zurückhaltender gibt sich noch Laurent Lyon von Bernstein, der sein Ziel zwar auf 490 Dollar hochschraubte, aber das Votum auf "Market-Perform" beließ. Mit Blick auf eine weiter schwungvolle Entwicklung auch 2024 sei er konstruktiv, aber noch nicht 100-prozentig überzeugt, erklärte er.

Die Netflix-Aktie hatte im Zuge des guten Laufs in der Corona-Pandemie, als viele Menschen vor dem Fernseher saßen und Streaming-Angebote nutzten, im November 2021 bei knapp 701 Dollar ein Rekordhoch markiert. Bis Mai 2022 ging es dann auf ein Zwischentief bei knapp 163 Dollar, seitdem ging es nahezu konsequent wieder nach oben./tav/ajx/jha/