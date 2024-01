EQS-News: Abivax veranstaltet einen KOL-Event für Investoren zur Diskussion der klinischen Phase-2b-Daten und des Phase-3-Studiendesigns für Obefazimod an Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver CU

EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Konferenz

Abivax veranstaltet einen KOL-Event für Investoren zur Diskussion der klinischen Phase-2b-Daten und des Phase-3-Studiendesigns für Obefazimod an Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver CU



24.01.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Abivax veranstaltet einen KOL-Event für Investoren zur Diskussion der klinischen Phase-2b-Daten und des Phase-3-Studiendesigns für Obefazimod an Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver CU PARIS, Frankreich, 24. Januar 2024, 8:30 Uhr MEZ - Abivax SA (Euronext Paris & Nasdaq: ABVX) („Abivax“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung, das seinen Fokus auf Therapeutika legt, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren, gibt heute die Organisation einer Investorenveranstaltung mit führenden Experten auf dem Gebiet der Gastroenterologie bekannt. Die Veranstaltung wird am Dienstag, den 6. Februar 2024 um 14:00 Uhr EST (20:00 Uhr MEZ) virtuell und auf Englisch abgehalten. Um sich zu registrieren, klicken Sie bitte hier . Die Veranstaltung wird unter Teilnahme von Dr. med. Marla Dubinsky und Dr. med. Parambir Dulai stattfinden, beide international anerkannte Experten auf dem Gebiet der Gastroenterologie. Gemeinsam mit dem Abivax-Management werden sie aktuelle Behandlungsmöglichkeiten und den großen medizinischen Bedarf bei der Behandlung von Patienten mit Colitis ulcerosa (CU) diskutieren. Darüber hinaus werden auf der Veranstaltung auch die folgenden Themen behandelt: Die laufenden und zukünftigen klinischen Entwicklungspläne für Obefazimod, dem führenden Arzneimittelkandidaten von Abivax, sein Wirkmechanismus, die klinischen Phase-2b-Ergebnisse bei CU-Patienten sowie das Studiendesign der Phase 3 für die Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer, aktiver CU. Obefazimod, eine oral verabreichte niedermolekulare Verbindung mit einem neuartigen Wirkmechanismus, verstärkt die Expression einer spezifischen microRNA, miR-124, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Entzündungsreaktionen spielt. Im Anschluss an die offiziellen Präsentationen können die Teilnehmer Fragen stellen. Dr. med. Marla C. Dubinsky, MD, ist Professorin für Pädiatrie und Medizin an der Icahn School of Medicine Mount Sinai New York City, New York. Sie leitet außerdem die Abteilung für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung am Kinderkrankenhaus Mount Sinai (Mount Sinai Kravis Children’s Hospital). Weitere Informationen zur Arbeit, dem beruflichen Werdegang und den Erfolgen von Dr. Dubinsky finden Sie hier (auf English). Dr. med. Parambir S. Dulai, MD, ist Associate Professor für Medizin an der Abteilung Gastroenterologie und Hepatologie an der Northwestern University, Evanston, Illinois. Er ist zudem Direktor für klinische Studien im Bereich Gastroenterologie und für Präzisionsmedizin wie auch Direktor des „Digestive Health Foundation Biorepository“. Weitere Informationen zur Arbeit, dem beruflichen Werdegang und den Erfolgen von Dr. Dulai finden Sie hier (auf English).[1] ***** Über Abivax Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung. Der Fokus des Unternehmens mit Sitz in Frankreich und den USA liegt auf Medikamenten, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren. Der führende Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer, aktiver Colitis ulcerosa. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X, ehemals Twitter, @ABIVAX_.

Kontakte: Abivax Kommunikation

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 60 69 63 Abivax Investor Relations

Patrick Malloy

patrick.malloy@abivax.com

+1 847 987 4878 [1] Dr. Dubinsky und Dr. Dulai sind als Berater für Abivax sowie Mitglieder des Lenkungsausschusses für das CED-Programm und erhalten für ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung finanzielle Zuwendungen.

24.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com