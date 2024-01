INTUITIVE SURGICAL - Befreiungsschlag nach Zahlen?

Intuitive Surgical Inc. - WKN: 888024 - ISIN: US46120E6023 - Kurs: 371,410 $ (Nasdaq)

Intuitive Surgical gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Der Konzern übertraf die Erwartungen der Analysen beim Gewinn je Aktie mit 1,60 USD um 12 Cent und beim Umsatz mit 1,93 Mrd. USD um 0,4 Mrd. USD. Die Aktie reagiert darauf zunächst sehr positiv. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 371,41 USD wird sie aktuell bei 394,93 USD getaxt.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Sie kletterte im November 2021 auf ein Rekordhoch bei 369,69 USD. Danach musste der Wert einen größeren Rückschlag hinnehmen. Erst das log. 61,8%-Retracement der Rally ab März 2022 bei 184,60 USD bot Halt.

Seit Oktober 2022 befindet sich der Wert wieder in einer Rally. Bereits in der letzten Woche gelang der Ausbruch über das alte Allzeithoch. Der Ausbruch war bisher aber noch knapp und daher instabil. Mit dem heutigen Kurssprung sollte sich der Ausbruch stabilisieren.

Rally kann weitergehen

Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch ergibt sich die Chance zu einer Rallyfortsetzung. Ein nächstes Zwischenziel könnte bei ca. 406,78 USD liegen. Später könnte der Wert sogar in Richtung 543,07 USD ansteigen.

Meine Kollegin Lisa Giering hält in ihrem Musterdepot „Buy & Hold“ seit 16. November 2022 eine Position in der Aktie. Nach dem heutigen Kurssprung notiert diese Position mit 42,59% im Plus. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate bzw. Stock3 Ultimate. Ihr könnt eines der Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Sollte die Aktie allerdings unter 369,69 USD abfallen, müsste mit Abgaben bis ca. 318,26 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie nähert sich mit dem Kurssprung nach den Zahlen zwar einem ersten Zwischenziel, aber mittelfristig ist die Aktie weiter aussichtsreich.

Intuitive Surgical Aktie

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)